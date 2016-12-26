Сотрудникам агрохолдинга под Красноярском платят мясом и зерном

Сотрудники агрохолдинга «Деметра» в Емельяновском районе остаются без зарплаты. Предприятие не платит деньги 50 работникам уже с сентября. Долг перед каждым сотрудником составляет от 20 до 70 тыс. рублей.

По словам работников, в компании выплачивается как «белая», так и «черная» зарплата, которую называют «премиальными». С вычетом всех выплат рабочие получают мизерные доходы. Главная отговорка — нет денег. Директор предприятия буквально прячется от журналистов в своем кабинете, отказываясь от комментариев.

При этом продукция «Деметры» ежедневно продается за наличные деньги. Куда они уходят — неизвестно. Несмотря на долги, люди продолжают выходить на смены и выполняют свои трудовые обязанности.

Рабочие признаются, что за последние 3 года у предприятия около 10 раз менялось руководство. Разговоры с собственником не принесли успеха.

Сотрудникам уже предлагали вместо зарплаты выдавать мясо и зерно. Однако многие из них отказываются от такой «платы».