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Сибирское агентство новостей
Красноярск
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Красноярцам напомнили о правилах использования фейерверков

Главная Общество
Красноярск
10:44 26 Декабря 2016
магазины, безопасность, общество
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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Сотрудники МЧС рассказали жителям Красноярска и края, где лучше покупать новогоднюю пиротехнику. Спасатели рекомендуют приобретать фейерверки и петарды только в специализированных магазинах. Особое внимание необходимо уделить сертификатам качества. Информация опубликована на официальном сайте ГУ МЧС по Красноярскому краю.

Спасатели напоминают, что перед запуском необходимо прочитать инструкцию, поджечь фитиль, отойти от фейерверка на безопасное расстояние и отвернуться от него спиной. Запрещается курить рядом с пиротехникой, трясти коробку с фейерверками, бросать в них огонь и поливать горючими жидкостями. Продавцов фейерверков просят не продавать пиротехнику лицам младше 18 лет.

«Размер площадки для запуска фейерверков должен соответствовать максимальному размеру опасной зоны, указанной на изделиях. Над площадкой не должно быть деревьев, линий электропередач и прочих воздушных преград», — сообщили сотрудники.

Напомним, в этом году компания молодых людей запустила фейерверки перед входом в перинатальный центр. Такие действия вызвали критику со стороны главного врача Краевого перинатального центра охраны материнства и детства Андрея Павлова. Он предупредил, что любая пиротехника может вызвать пожар, если запускать ее около зданий.

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