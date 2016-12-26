Утром 25 декабря, через 7 минут после взлета из аэропорта Адлера, разбился ТУ-154 Минобороны России. Самолет выполнял плановый рейс в Латакию (Сирия). На борту находились 92 человека: артисты ансамбля песни и пляски имени Александрова, которые должны были выступить с новогодним концертом на авиабазе Хмеймим, тележурналисты федеральных телеканалов. Среди погибших в авиакатастрофе — правозащитник Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза. Она везла медикаменты и медицинскую технику в университетский госпиталь в Латакии. Понедельник, 26 декабря, объявлен в России официальным днем траура.

В начале декабря на вручении государственной премии за выдающийся вклад в области правозащитной деятельности Елизавета Глинка в своей речи заявила о намерении лететь в Сирию.

«Завтра я лечу в Донецк, оттуда — в Сирию, так же как десятки других добровольцев, которые занимаются гуманитарной деятельностью, — сказала общественный деятель. — Мы никогда не уверены в том, что вернемся назад живыми, потому что война — это ад на Земле, но мы уверены в том, что добро, сострадание и милосердие работают сильнее любого оружия».

Доктор Лиза стала первым лауреатом госпремии за правозащитную деятельность. На церемонии вручения президент Владимир Путин напомнил, что Глинка добивалась запрета на ввод санкций, касающихся медикаментов и медоборудования, из-за которых могли пострадать пациенты в зонах военных конфликтов.

«Елизавету Петровну знают пациенты больниц, люди, попавшие в беду, дети Донбасса, Сирии. Хотел бы вновь поддержать позицию Елизаветы Петровны: под разного рода ограничения, безусловно, не должны никогда попадать ни медикаменты, ни медицинское оборудование, потому что в результате люди лишаются элементарной медицинской помощи, в том числе в условиях военных конфликтов, когда страдает в первую очередь гражданское население — и часто, к огромному сожалению, дети», — подчеркнул тогда Путин.

Елизавета Глинка родилась 20 февраля 1962 года в Москве. В 1986-м окончила 2-й медицинский институт им. Н.И. Пирогова по специальности «Анестезиолог-реаниматолог». Выйдя замуж, переехала с мужем-юристом в США, где стала работать в хосписе. В 1991-м получила диплом по специальности «Паллиативная медицина» в Дортмундской медицинской школе.

В 1999 году Елизавета Глинка основала первый на Украине (ее муж работал там по контракту) хоспис при Киевской онкологической больнице. В 2007-м после переезда в Москву она создала благотворительный фонд «Справедливая помощь», который оказывает поддержку бездомным, умирающим онкологическим и малообеспеченным больным.

В 2010-м она занималась сбором материальной помощи пострадавшим от лесных пожаров. В 2012-м Глинка собирала средства для жертв наводнения в Крымске. После начала вооруженного конфликта на востоке Украины Глинка принимала участие в оказании помощи людям, проживающим в зоне боевых действий. Неоднократно ездила в Донбасс и привозила оттуда в Москву нуждающихся в лечении детей, а также передавала лекарства и гуманитарную помощь. Всего с марта 2014 года Доктор Лиза побывала в Донбассе почти 20 раз.

Во время процесса по делу о гибели в Донбассе российских журналистов неоднократно посещала в российском СИЗО украинскую летчицу Надежду Савченко, которую вывезли в Россию и обвинили в пособничестве убийству. В частности, Доктор Лиза убеждала украинскую военнослужащую прекратить многодневную голодовку и доставляла медикаменты, позволявшие поддерживать ее жизнь и здоровье.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова считает, что Елизавета Глинка была «воплощением достоинства», ее деятельность невозможно переоценить.

«Мои самые искренние соболезнования военным, журналистам, конечно ансамблю им. Александрова, и ,безусловно, мне кажется, женщине, которая воплощала достоинство в нашей стране - это доктор Лиза», — сказала Захарова в программе «Воскресный вечер» на телеканале «Россия 1».

По ее словам, Елизавета Глинка была «общественно-политическим деятелем, но она стояла вне всякой политики, выше политики».

«Доктор Лиза была всеобщей любимицей. И было за что: это она в течение многих лет практически ежедневно оказывала паллиативную медицинскую помощь, кормила бездомных, одевала, давала им приют... Это она буквально выбивала из руководителей регионов деньги на помощь хосписам, больницам, приютам, интернатам», — приводятся слова глава Совета при президенте РФ по правам человека Михаила Федотова на сайте совета.

Правозащитник напомнил также, что Елизавета Глинка основала реабилитационный приют для детей с ампутированными конечностями, помогала больным заключенным, добивалась улучшения финансирования хосписов и больниц.