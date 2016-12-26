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Сибирское агентство новостей
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«Мы никогда не уверены в том, что вернемся назад живыми»

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Красноярск
10:39 26 Декабря 2016
траур, общество, происшествия, катастрофы
Автор: Sibnovosti.ru
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Утром 25 декабря, через 7 минут после взлета из аэропорта Адлера, разбился ТУ-154 Минобороны России. Самолет выполнял плановый рейс в Латакию (Сирия). На борту находились 92 человека: артисты ансамбля песни и пляски имени Александрова, которые должны были выступить с новогодним концертом на авиабазе Хмеймим, тележурналисты федеральных телеканалов. Среди погибших в авиакатастрофе — правозащитник Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза. Она везла медикаменты и медицинскую технику в университетский госпиталь в Латакии. Понедельник, 26 декабря, объявлен в России официальным днем траура.

В начале декабря на вручении государственной премии за выдающийся вклад в области правозащитной деятельности Елизавета Глинка в своей речи заявила о намерении лететь в Сирию.

«Завтра я лечу в Донецк, оттуда — в Сирию, так же как десятки других добровольцев, которые занимаются гуманитарной деятельностью, — сказала общественный деятель. — Мы никогда не уверены в том, что вернемся назад живыми, потому что война — это ад на Земле, но мы уверены в том, что добро, сострадание и милосердие работают сильнее любого оружия».

Доктор Лиза стала первым лауреатом госпремии за правозащитную деятельность. На церемонии вручения президент Владимир Путин напомнил, что Глинка добивалась запрета на ввод санкций, касающихся медикаментов и медоборудования, из-за которых могли пострадать пациенты в зонах военных конфликтов.

«Елизавету Петровну знают пациенты больниц, люди, попавшие в беду, дети Донбасса, Сирии. Хотел бы вновь поддержать позицию Елизаветы Петровны: под разного рода ограничения, безусловно, не должны никогда попадать ни медикаменты, ни медицинское оборудование, потому что в результате люди лишаются элементарной медицинской помощи, в том числе в условиях военных конфликтов, когда страдает в первую очередь гражданское население — и часто, к огромному сожалению, дети», — подчеркнул тогда Путин.

«Мы никогда не уверены в том, что вернемся назад живыми»

Елизавета Глинка родилась 20 февраля 1962 года в Москве. В 1986-м окончила 2-й медицинский институт им. Н.И. Пирогова по специальности «Анестезиолог-реаниматолог». Выйдя замуж, переехала с мужем-юристом в США, где стала работать в хосписе. В 1991-м получила диплом по специальности «Паллиативная медицина» в Дортмундской медицинской школе.

В 1999 году Елизавета Глинка основала первый на Украине (ее муж работал там по контракту) хоспис при Киевской онкологической больнице. В 2007-м после переезда в Москву она создала благотворительный фонд «Справедливая помощь», который оказывает поддержку бездомным, умирающим онкологическим и малообеспеченным больным.

В 2010-м она занималась сбором материальной помощи пострадавшим от лесных пожаров. В 2012-м Глинка собирала средства для жертв наводнения в Крымске. После начала вооруженного конфликта на востоке Украины Глинка принимала участие в оказании помощи людям, проживающим в зоне боевых действий. Неоднократно ездила в Донбасс и привозила оттуда в Москву нуждающихся в лечении детей, а также передавала лекарства и гуманитарную помощь. Всего с марта 2014 года Доктор Лиза побывала в Донбассе почти 20 раз.

Во время процесса по делу о гибели в Донбассе российских журналистов неоднократно посещала в российском СИЗО украинскую летчицу Надежду Савченко, которую вывезли в Россию и обвинили в пособничестве убийству. В частности, Доктор Лиза убеждала украинскую военнослужащую прекратить многодневную голодовку и доставляла медикаменты, позволявшие поддерживать ее жизнь и здоровье.

«Мы никогда не уверены в том, что вернемся назад живыми»

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова считает, что Елизавета Глинка была «воплощением достоинства», ее деятельность невозможно переоценить.

«Мои самые искренние соболезнования военным, журналистам, конечно ансамблю им. Александрова, и ,безусловно, мне кажется, женщине, которая воплощала достоинство в нашей стране - это доктор Лиза», — сказала Захарова в программе «Воскресный вечер» на телеканале «Россия 1».

По ее словам, Елизавета Глинка была «общественно-политическим деятелем, но она стояла вне всякой политики, выше политики».

«Доктор Лиза была всеобщей любимицей. И было за что: это она в течение многих лет практически ежедневно оказывала паллиативную медицинскую помощь, кормила бездомных, одевала, давала им приют... Это она буквально выбивала из руководителей регионов деньги на помощь хосписам, больницам, приютам, интернатам», — приводятся слова глава Совета при президенте РФ по правам человека Михаила Федотова на сайте совета.

Правозащитник напомнил также, что Елизавета Глинка основала реабилитационный приют для детей с ампутированными конечностями, помогала больным заключенным, добивалась улучшения финансирования хосписов и больниц.

«Мы никогда не уверены в том, что вернемся назад живыми»

«Как мало у нас рук на все дела милосердия. Уход каждого оставляет без помощи и обездоленными очень большое количество людей. С уходом Елизаветы Глинки такими остались бездомные, все, кто страдают от военных действий в Донецке и Луганске. Большая брешь образовалась, ее надо теперь как-то закрывать. Ушел еще один ориентир, камертон, по которому можно определять, что такое хорошо, что такое плохо», — рассказывает директор благотворительного фонда «Подари жизнь» Екатерина Чистякова.

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