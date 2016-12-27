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10 лучших рождественских и новогодних роликов

Главная Общество
Красноярск
08:25 27 Декабря 2016
общество, праздники, новый год
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Из чего складывается новогоднее настроение? Из падающих с неба снежинок, из мерцающих огоньков гирлянд, из запаха елки и мандаринов. И конечно же, из добрых новогодних и рождественских роликов. Корреспондент Sibnovosti.ru собрал подборку самых примечательных рекламных роликов 2016 года, посвященных Рождеству и Новому году.

Apple

Главный герой рождественской истории ― чудовище Франкенштейна. Монстр  записал мелодию музыкальной шкатулки на iPhone 7 и отправился на городскую площадь, чтобы поздравить с праздником других. На помощь приходит, как это обычно бывает в Рождество, одна маленькая девочка, которая разглядела в монстре чуткую душу.

John Lewis 

Ролик сети магазинов John Lewis стал самой вирусной новогодней рекламой в соцсетях в 2016 году. По сюжету видео пес-боксер по кличке Бакстер всю рождественскую ночь наблюдает за лисятами и барсуками, прыгающими на батуте, который его хозяин подарил своей дочери. Слоган кампании: «Подарки, которые полюбит каждый».

H&M

В рождественское видео для шведского гиганта масс-маркета режиссер Уэс Андерсон вложил всю свою нежность. Здесь и Эдриан Броди в роли бесстрашного проводника поезда, и пастельная палитра кадров, и причудливые герои, и минимум диалогов.

Milka

Производители шоколада «Милка» уверяют, что машину времени может изобрести даже ребенок, особенно, если ему поможет в этом вся семья.

London Heathrow Airport

Герои видео — пожилая супружеская пара плюшевых медведей. По сюжету они прилетают в Лондон, чтобы провести праздники со своей семьtй. В Хитроу супруги выглядят растерянными: они не справляются с получением багажа, с опаской ступают на эскалатор, а в аэропорту ориентируются с помощью навигации. В финале видео пожилые медведи встречаются со своими внуками и превращаются в настоящих бабушку и дедушку.

Edeka Group

Немецкая компания Edeka решила своим видео напомнить о том, что в праздничной суете можно закрутиться и забыть обо всем на свете. Дети чувствуют себя одинокими и подавленными во всей этой суете. Бренд заключает, что главное в праздники — это внимание и забота по отношению к близким.

Marks&Spenser 

Бренд Marks&Spenser представил ролик, посвященный тайной жизни супруги Санта-Клауса, которая помогает мужу развозить подарки по адресатам. Мисс Клаус ведет себя как настоящий спецагент: водит снегокат, управляет вертолётом и бесшумно пробирается в дом.

IKEA

IKEA представила рекламу, в которой дети залезают в чужой дом и крадут елку. После этого они возвращают ее в лес, к другим деревьям. По словам главы департамента бренда по связям с общественностью Мигеля Агуза, цель ролика – показать, что дух рождества состоит в том, чтобы быть вместе с любимыми людьми не зависимо от того, как вы проводите время.

Waitrose

Сеть Waitrose вступила нарисованную историю путешествия орнитологического символа Великобритании – перелетной птички зарянки к родному гнезду.

Very.co.uk

Анимационный ролик компании недвижимости Very.co.uk призывает к щедрости и добродушию. Над созданием ролика работала креативная команда компании совместно с британскими мультипликаторами. 

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