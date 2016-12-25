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Сибирское агентство новостей
Красноярск
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Генерал МЧС из Красноярска раскритиковал «имидж» уральских спасателей

Главная Общество
Красноярск
13:43 25 Декабря 2016
красноярск, общество, мчс, критика
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Глава Сибирского регионального центра МЧС России Сергей Диденко сделал замечание уральским спасателям из-за их внешнего вида. Генералу не понравилось, что сотрудники спасательных отрядов отрастили длинные волосы и бороды. Об этом сообщило уральское издание Ura.ru.

По данным издания, во время рабочей встречи генерал поднял несколько сотрудников МЧС и раскритиковал их имидж. По его мнению, спасатели должны выглядеть по-иному, а такой внешних вид для них является неприемлемым. Сделанное замечание обидело спасателей. Они даже написали несколько постов в социальных сетях, сетуя на то, что внешний вид не является главным в системе МЧС. 

Начальник Сибирского регионального поисково-спасательного отряда Александр Кресан, в свою очередь, поддержал слова начальника Диденко.  

«Считаю, резонное замечание. Не могу поверить, что наши уральские коллеги обиделись. В конце концов, мы же не дикари-туристы, спустившиеся с гор. Мы состоим в рядах МЧС России, служим людям, представляем солидное, уважаемое министерство. Имидж структуры, имидж государства, которое ты представляешь, в первую очередь зависит от внешнего вида. От общей собранности. От жесткой дисциплины и правильной самооценки», - написал в ответном письме Кресан. 

Добавим, что с января 2017  Уральского региональный центр МЧС и Уральского региональный поисково-спасательный отряда перейдут в подчинение Сибирского регионального центра МЧС России. 

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