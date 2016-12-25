Отелю на правом берегу Красноярска присвоили уровень «три звезды»

Отель «Снежная сова», расположенный в районе ТЦ «Красноярье», официально стал трехзвездочным. Об этом на странице в социальных сетях рассказала гендиректор страховой компании «Надежда» Маргарита Филиппова.

Категорию «три звезды» присвоила российская гостиничная ассоциация. Ранее именно эта организация официально назвала отель Hilton Garden Inn Krasnoyarsk четырехзвездочным.

«Ура, товарищи! Торжественная передача свидетельства о присвоении отелю «Снежная сова» категории «три звезды» состоялась!», - написала в социальных сетях Маргарита.

Добавим, что прохождение классификации производится на коммерческой основе за счет собственных средств владельцев отелей. Всего, по данным справочника 2ГИС, в Красноярске работают 320 отелей и гостиниц.

Отель «Снежная сова» открылся в Красноярске на месте бывшей гостиницы «Восток». Реконструкцию и ребрендинг объекта начали в 2014 году. Открытие уже нового отеля состоялось в октябре 2015 года.

Фото: snowyowlhotel.ru