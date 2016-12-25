25 декабря
Красноярск
погода -16 °C
курсы валют
60.85
 
€ 63.54
18+
Сибирское агентство новостей
Красноярск
...

СК займется пропажей тела 88-летней красноярки из морга

Главная Общество
Красноярск
11:44 25 Декабря 2016
скр, красноярск, общество, тело, пропавшие
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
версия для печати Ico_print

Дело о пропаже тела 88-летней красноярки из морга передали в следственный комитет. Полицейские после проведенной проверки не нашли состава преступления и отказались заниматься дальнейшим расследованием. Об этом сообщил «7 канал». 

Напомним, скандал разгорелся в начале декабря. Родственникам 88-летней пенсионерки отказались отдавать тело, аргументировав решение отключением света. Однако позже в морге признались, что не могут найти женщину. Не исключено, что тело могли украсть для каких-то целей. Родственники уже подали заявление в прокуратуру. Также стало известно, что этой проблемой заинтересовались и следственные органы. именно поэтому уголовное дело все-таки может быть заведено — по статьям «Злоупотребление служебным полномочием», «Оказание услуг ненадлежащего качества» или «Халатность». Результаты проверки будут известны уже в следующем году. 

Пока родственники пропавшей придерживаются версии, что представители морга женщину могли похоронить как «безродную», а теперь боятся признать свою ошибку.

На эту тему
Sibnovosti.ru на Facebook Следи за новостями в группе Sibnovosti.ru на Facebook
Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Генерал МЧС из Красноярска раскритиковал «имидж» уральских спасателей

Генерал МЧС из Красноярска раскритиковал «имидж» уральских спасателей

25 Декабря 2016 г.
Сергею Диденко не понравились длинные волосы и борода у сотрудников МЧС
Новости Красноярска: Отелю на правом берегу Красноярска присвоили уровень «три звезды»

Отелю на правом берегу Красноярска присвоили уровень «три звезды»

25 Декабря 2016 г.
Гостинице «Снежная сова» выдали соответствующее свидетельство
Новости Красноярска: Движение по ул. Красной Армии ограничат из-за ремонта колодца

Движение по ул. Красной Армии ограничат из-за ремонта колодца

24 Декабря 2016 г.
Ограничение снимут в воскресенье, 25 декабря
Новости Красноярска: Дарья Антонюк вышла в финал шоу «Голос»

Дарья Антонюк вышла в финал шоу «Голос»

24 Декабря 2016 г.
Певица набрала 72% голосов телезрителей
Новости Красноярска: В Красноярске ударили 40-градусные морозы

В Красноярске ударили 40-градусные морозы

24 Декабря 2016 г.
Температура воздуха может опуститься до -45°C
Новости Красноярска: Родители отравившихся школьников из Канска подали в суд на KFC

Родители отравившихся школьников из Канска подали в суд на KFC

24 Декабря 2016 г.
Истцы требуют от руководства кафе 2 млн рублей
Новости компаний
23/12
Монолитхолдинг запустил новый кадровый проект совместно с СФУ
23/12
В Красноярске в перинатальном центре пять лет назад родился первый ребенок
22/12
В музейном центре «Площадь мира» работает выставка об истории освоения Ванкора
22/12
Банк УРАЛСИБ обновил линейку срочных вкладов для физических лиц
22/12
СибГАУ занял 42 место в Рейтинге востребованности вузов в РФ - 2016
21/12
По итогам 3 квартала 2016 года Богучанская ГЭС укрепила позиции в Рейтинге эффективности генерирующих компаний России
19/12
В Дивногорске прошел семейно-спортивный праздник «Дивногорск, на лыжи»
19/12
Банк УРАЛСИБ аккредитовал в Красноярске жилой комплекс «Звездный»
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Эксперты красноярского ЦСМ определили лучшее шампанское

Эксперты красноярского ЦСМ определили лучшее шампанское

22 Декабря 2016 г.
Все образцы были закуплены в торговых точках Красноярска
Новости Красноярска: Сильные морозы продержатся в Красноярске до конца декабря

Сильные морозы продержатся в Красноярске до конца декабря

23 Декабря 2016 г.
Температура воздуха опустится до -30°C
Новости Красноярска: В Москве экстренно приземлился самолет из Красноярска

В Москве экстренно приземлился самолет из Красноярска

20 Декабря 2016 г.
Пассажиру лайнера стало плохо
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2016 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на «Сибирское Агентство Новостей» или письменного разрешения главного редактора. Продвижение сайта. Сетевое издание «Сибирское Агентство Новостей» зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 61356 от 07 апреля 2015 года.