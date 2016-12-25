СК займется пропажей тела 88-летней красноярки из морга

Дело о пропаже тела 88-летней красноярки из морга передали в следственный комитет. Полицейские после проведенной проверки не нашли состава преступления и отказались заниматься дальнейшим расследованием. Об этом сообщил «7 канал».

Напомним, скандал разгорелся в начале декабря. Родственникам 88-летней пенсионерки отказались отдавать тело, аргументировав решение отключением света. Однако позже в морге признались, что не могут найти женщину. Не исключено, что тело могли украсть для каких-то целей. Родственники уже подали заявление в прокуратуру. Также стало известно, что этой проблемой заинтересовались и следственные органы. именно поэтому уголовное дело все-таки может быть заведено — по статьям «Злоупотребление служебным полномочием», «Оказание услуг ненадлежащего качества» или «Халатность». Результаты проверки будут известны уже в следующем году.

Пока родственники пропавшей придерживаются версии, что представители морга женщину могли похоронить как «безродную», а теперь боятся признать свою ошибку.