Движение по ул. Красной Армии ограничат из-за ремонта колодца

В центре Красноярска из-за ремонтных работ на время ограничат движение транспорта. Так, с 21:00 24 декабря до 21:00 25 декабря будет ограничено движение транспортных средств на перекрестке с ул. Ладо Кецховели. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Красноярска.

«Решение принято в связи необходимостью обеспечения безопасности дорожного движения при проведении аварийного ремонта телефонного колодца», — говорится в сообщении.

Перекрыт будет участок длиной в три метра. Движение автомобилей будет осуществляться по левой полосе движения, а ремонтные работы — по правой.

Добавим, что в понедельник, 26 декабря, из-за работ по установке ледовых городков и новогодних елок также будет перекрыто несколько улиц. Краснояцев просят заранее строить свой маршрут.