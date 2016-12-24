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Сибирское агентство новостей
Красноярск
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Движение по ул. Красной Армии ограничат из-за ремонта колодца

Главная Общество
Красноярск
13:29 24 Декабря 2016
красноярск, ограничения, движение, общество
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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В центре Красноярска из-за ремонтных работ на время ограничат движение транспорта. Так, с 21:00 24 декабря до 21:00 25 декабря будет ограничено движение транспортных средств на перекрестке с ул. Ладо Кецховели. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Красноярска. 

«Решение принято в связи необходимостью обеспечения безопасности дорожного движения при проведении аварийного ремонта телефонного колодца», — говорится в сообщении. 

Перекрыт будет участок длиной в три метра. Движение автомобилей будет осуществляться по левой полосе движения, а ремонтные работы — по правой. 

Добавим, что в понедельник, 26 декабря, из-за работ по установке ледовых городков и новогодних елок также будет перекрыто несколько улиц. Краснояцев просят заранее строить свой маршрут. 

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