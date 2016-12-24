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Дарья Антонюк вышла в финал шоу «Голос»

Главная Общество
Красноярск
11:46 24 Декабря 2016
певица, голос, песня, общество
Автор: Sibnovosti.ru
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Певица из города Зеленогорска Дарья Антонюк вышла в финал шоу «Голос» на Первом канале. Судьбу участницы решило зрительское голосование, по результатам которого девушка набрала 72% голосов. Кроме того, она получила предпочтение и от своего наставника — Леонида Агутина, который постоянно выделял среди всех участников. 

В полуфинале Дарья Антонюк вместе участницей Ксенией Колобковой исполнили песню с лидером группы «Машина времени» Евгением Маргулисом. Затем девушка спела сольную композицию на английском языке «Somebody to Love».

После выступления Дарья Антонюк призналась, что из-за стресса она не могла спокойно спать всю неделю. Все это время она сильно волновалась и переживала, думала только о полуфинале.  

Добавим, что в финал вышли четыре участника. Победителя выберут в предновогоднем выпуске «Голоса» 30 декабря. 

Видео: www.youtube.com/watch?v=ERjqon4CDyU

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