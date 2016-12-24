В Красноярске ударили 40-градусные морозы

Спасатели предупредили красноярцев и жителей края о сильных морозах. Так, в субботу, 24 декабря, температура воздуха днем может опуститься до -40°C. Ночью в центральный районах региона возможно резкое похолодание до -45°C. При этом, предупреждают метеорологи, за городом морозы могут ударить намного сильнее. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Красноярскому краю.

Сотрудники Среднесибирского УГМС прогнозируют, что в северных районах края столбики термометров могут опуститься до -52°C. При этом такое похолодание можно назвать аномальным, так как в воскресенье, 25 декабря, погода придет в норму. Синоптики Gismeteo.ru прогнозируют в Красноярске до -25°C.

«В период сильных морозов возрастает количество людей, которые обращаются в больницы с жалобами на обморожение», — рассказали спасатели.

Сотрудники МЧС в особо холодные дни советуют не пить алкоголь на улице, носить свободную одежду, не снимать обувь и по возможности не выходить на улицу.