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Сибирское агентство новостей
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В Красноярске ударили 40-градусные морозы

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Красноярск
10:58 24 Декабря 2016
морозы, красноярск, погода, общество
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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Спасатели предупредили красноярцев и жителей края о сильных морозах. Так, в субботу, 24 декабря, температура воздуха днем может опуститься до -40°C. Ночью в центральный районах региона возможно резкое похолодание до -45°C. При этом, предупреждают метеорологи, за городом морозы могут ударить намного сильнее. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Красноярскому краю. 

Сотрудники Среднесибирского УГМС прогнозируют, что в северных районах края столбики термометров могут опуститься до -52°C. При этом такое похолодание можно назвать аномальным, так как в воскресенье, 25 декабря, погода придет в норму. Синоптики Gismeteo.ru прогнозируют в Красноярске до -25°C. 

«В период сильных морозов возрастает количество людей, которые обращаются в больницы с жалобами на обморожение», — рассказали спасатели. 

Сотрудники МЧС в особо холодные дни советуют не пить алкоголь на улице, носить свободную одежду, не снимать обувь и по возможности не выходить на улицу. 

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