Родители отравившихся школьников из Канска подали в суд на KFC

Родители отравившихся канских школьников подали в суд на популярную сеть ресторанов KFC в Москве. Истцы требуют от руководства заведения 2 млн рублей в качестве компенсации морального вреда. Материалы дела опубликованы на официальном сайте Канского городского суда, сообщило издание Запад-24.

Еще в августе 2016 года 9 учеников канского лицея были госпитализированы в инфекционную больницу города Кирова. У всех учеников наблюдались признаки серьезного пищевого отравления. Как выяснилось позже, детей сняли с поезда «Москва-Владивосток. Сопровождающие рассказали, что отравившиеся дети купили готовую еду в ресторане быстрого питания KFС на Ярославском вокзале в Москве и выехали в сопровождении 2 педагогов в Красноярск на поезде № 100. Через некоторое время всем ученикам стало плохо, у них поднялась температура и началась рвота. Учителя сразу вызвали врачей скорой помощи.

Уже в больнице им поставили диагноз сальмонеллез. Как сообщило издание со ссылкой на результаты проверки Роспотребнадзора, «массовое заболевание школьников было вызвано тем, что часть работников ресторана KFС являлись носителями этих микроорганизмов и работали с готовой продукцией».

По данному факту Московско-Ярославская транспортная прокуратура завела уголовное дело по статье «Производство, хранение, перевозка товаров и продуктов, не отвечающих требованиям безопасности». Расследование дела продолжается до сих пор.