Уволенную за «аморальное поведение» учительницу из Красноярска могут восстановить

Учительницу из Красноярска, уволенную за аморальное поведение и поддержку ЛГБТ, могут восстановить в должности. Об этом 23 декабря рассказали в пресс-службе управления образования Красноярска.

На сегодняшний день проверка показала, что 20-летняя преподавательница ЦДО №4 в Красноярске написала заявление добровольно. Каких-либо доказательств, подтверждающих «принудительное увольнение», выявлено не было. Однако в управлении образования отметили, что сам документ был заполнен ошибочно. Дело в том, что в заявлении была неправильно указана дата, поэтому у учительницы есть возможность вернуться на работу.

«По итогам проверки было принято решение о привлечении к дисциплинарной ответственности руководителя ЦДО № 4. Трудовые отношения с Шестопаловой Марией могут быть восстановлены по её инициативе», — говорится в сообщении.

Отмечается, что проверка об этичном поведении преподавательницы будет продолжена. Ее результаты станут известны в январе 2017 года.

Напомним, несколько дней назад учительница музыки из Красноярска рассказала на одном из интернет-сайтов историю своего увольнения из центра дополнительного образования. По словам девушки, инициатором стал санкт-петербургский общественник, руководитель «Первого нравственного российского фронта», а также ярый противник ЛГБТ-сообщества Тимур Булатов. Он собрал «досье» на Марию Шестопалову, состоящее из 800 фотографий. Его возмутили перепосты девушки из сообществ «Цитаты ЛГБТ», «Атеизм и здравый взгляд на жизнь (18+)», «GAY MDK», а также публикации с использованием нецензурной лексики и фото, свидетельствующие о ведении педагогом «нездорового образа жизни». Общественник отправил фотографии в управление образования и работодателю учительницы. После этого преподаватель ушла из школы, но пообещала написать на активиста заявление в прокуратуру и в суд.