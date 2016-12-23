Награждены победители конкурса «Золотой кадровый резерв Красноярска»

В Красноярске наградили победителей конкурса «Золотой кадровый резерв». В этот раз конкурс проходил в три этапа, включив в себя тестирование, бизнес-игру и защиту собственного проекта по решению задач городского развития.

В этом году участники конкурса прошли обширную образовательную программу, общались с экспертами и известными людьми. Свой кейс также представила исполнительная дирекция Универсиады 2019 и представители общественных организаций.

По итогам конкурса комиссия выбрала 25 победителей. Дипломы им вручил заместитель главы города Сергей Кочан.

«Сегодняшние победители «Золотого кадрового резерва» помогут нам в решении задач, стоящих перед городом. Мы надеемся, что все идеи и наработки, представленные ребятами, скоро воплотятся в реальную жизнь города. Этот конкурс действительно доказывает, что талантливые ребята могут претендовать на управленческие должности и не только в муниципальной власти, но и в бизнесе», - отметил Сергей Кочан.

Конкурс «Золотой кадровый резерв» проходит в Красноярске с 2001 года. В разное время в нем побеждали такие известные красноярцы, как первый заместитель губернатора Красноярского края, руководитель администрации губернатора Красноярского края Сергей Пономаренко, генеральный директор АНО «Исполнительная дирекция XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 года Максим Уразов, руководитель главного управления культуры Наталья Малащук.

По материалам пресс-службы администрации Красноярска