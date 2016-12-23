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Сибирское агентство новостей
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В Красноярске директора турфирмы осудили за кражу денег клиентов

Главная Общество
Красноярск
17:20 23 Декабря 2016
общество, туризм, путевка, суд
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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Суд в Красноярске приговорил директора туристической фирмы «Самей» к условному сроку за присвоение денег клиентов. Об этом сообщили в краевой прокуратуре.

В ведомстве рассказали, что в апреле 2016 года директор компании присвоила 300 тыс. руб., которые клиенты заплатили за туристическую поездку в Объединенные Арабские Эмираты.

О том, что директором ООО «Самей» не оплачена путевка туроператору, туристам стало известно за пару дней до предполагаемого вылета. Красноярцам пришлось экстренно покупать путевку в другом турагентстве.

В судебном заседании обвиняемая пояснила, что денежные средства, полученные от потерпевших, она потратила на выплату имеющихся у нее долгов перед физическим лицами и банками, а также на оплату туров для клиентов, которые вылетели на отдых ранее.

Туристические путевки для потерпевших она хотела оплатить из средств, полученных от следующих клиентов, но до июня 2016-го в офис никто не обратился. В прокуратуре сообщили, что обвиняемая признала свою вину и частично возместила ущерб. Суд назначил ей наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года.

Добавим, в сентябре этого года сообщалось, что еще одна красноярская турфирма обманула клиентов на 3,5 млн рублей. Пострадали 49 человек.

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