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Красноярские коммунальщики усилили режим работы

Главная Общество
Красноярск
16:59 23 Декабря 2016
администрация, морозы, коммунальное хозяйство
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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Из-за морозной погоды коммунальные службы Красноярска переведены на усиленный режим работы. Диспетчерские, аварийные и ремонтно-восстановительные службы готовы оперативно бороться с последствиями непогоды. Сейчас никаких сбоев в работе систем теплоснабжения, водоснабжения и канализования из-за морозов нет.

Энергетики сообщают, что запасов топлива достаточно, все теплоисточники работают в соответствии с параметрами. За прошедшую неделю аварийных ситуаций не происходило.

«Сегодня несмотря на резкое похолодание, все системы жизнеобеспечения города работают в соответствии с нормами, система инженерной инфраструктуры Красноярска функционирует в штатном режиме, все котельные работают в соответствии с параметрами, запасы топлива соответствуют нормативам», — прокомментировал первый заместитель главы города, руководитель департамента городского хозяйства Игорь Титенков.

При сбоях подачи тепла или других проблемах красноярцы должны сообщить об этом в ТСЖ, управляющие компании или по телефону службы «005».

По материалам пресс-службы администрации Красноярска

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