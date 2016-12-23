Красноярские коммунальщики усилили режим работы

Из-за морозной погоды коммунальные службы Красноярска переведены на усиленный режим работы. Диспетчерские, аварийные и ремонтно-восстановительные службы готовы оперативно бороться с последствиями непогоды. Сейчас никаких сбоев в работе систем теплоснабжения, водоснабжения и канализования из-за морозов нет.

Энергетики сообщают, что запасов топлива достаточно, все теплоисточники работают в соответствии с параметрами. За прошедшую неделю аварийных ситуаций не происходило.

«Сегодня несмотря на резкое похолодание, все системы жизнеобеспечения города работают в соответствии с нормами, система инженерной инфраструктуры Красноярска функционирует в штатном режиме, все котельные работают в соответствии с параметрами, запасы топлива соответствуют нормативам», — прокомментировал первый заместитель главы города, руководитель департамента городского хозяйства Игорь Титенков.

При сбоях подачи тепла или других проблемах красноярцы должны сообщить об этом в ТСЖ, управляющие компании или по телефону службы «005».

По материалам пресс-службы администрации Красноярска