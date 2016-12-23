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И немедленно выпил: как не умереть от метанола

Главная Общество
Красноярск
16:56 23 Декабря 2016
напиток, еда, безопасность, продукты, алкоголь
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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В Иркутской области ЧС: 74 человека погибли, купив и выпив концентрат для ванн «Боярышник» крепостью 97 градусов. В составе «зелья» оказался метиловый спирт —​ он и стал причиной смертей и отравлений. Тема особенно актуальна в связи с грядущими праздниками.

Sibnovosti.ru предлагают краткий ликбез по алкогольной безопасности.

Как вообще людям пришло в голову пить средство для ванн? Любой фармацевт расскажет, кто является главным покупателем настойки боярышника: «граждане алкоголики, хулиганы, тунеядцы». Настойка боярышника в этой среде весьма популярна, так как стоит дешево и содержит в составе лишь спиртовой экстракт плодов кустарника. По сути это — алкоголь, замаскированный под лекарство.

Коммерсантам этого стало мало и они изобрели лосьон «Боярышник» (медовый, хлебный и тд), в народе окрещенный «фанфуриком». Считается, что принимать ванну с экстрактом боярышника полезно для здоровья, в частности для кожи. С научной точки зрения эффективность такой процедуры не доказана.

Русская смекалка подсказала рецепт: этанол, экстракт чего-нибудь безвредного, глицерин, лишь бы желудок выдержал. Это уже как бы не лекарство, а косметическое средство. Продавать можно в любом ларьке и круглосуточно. Додумались даже до установки вендинговых автоматов.

Кажется, люди, готовые выпить все, что горит, были всегда. В советское время тоже употребляли всякую дрянь вроде политуры с пивом. Рецепты коктейлей можно найти в произведении Венички Ерофеева «Москва-Петушки». Сейчас, как мы наблюдаем, ничего не изменилось. Как говорится, кто не рискует, тот не пьет «Боярышника». В иркутских «фанфуриках» вместо этилового спирта оказался метиловый. Мы пока не знаем, хотели ли производители снизить затраты производства такой заменой, или на прилавки попала партия подделок — следствие разберется, торговцы задержаны. В любом случае это преступление: метанол даже в составе средства для ванн опасен, так как испарится и отравит.

И немедленно выпил: как не умереть от метанола

Много ли россиян под угрозой? По данным РБК, суррогатные напитки регулярно употребляет каждый десятый россиянин. На долю суррогата приходится до 20% всего рынка крепкого алкоголя. Едва ли не любые средства с содержанием спирта — микстуры, лосьоны, одеколоны, моющие жидкости. 

Как быть с «настоящим» контрафактным алкоголем? Он ведь и так вне закона. Красноярцы помнят, как от поддельного виски в ноябре прошлого года умерли 11 человек. На носу Новый год, и снова встает вопрос выбора алкоголя и его безопасности.

В интернете можно найти с десяток способов отличить этанол от метанола. Самый надежный — раскалить добела медную проволоку (нужно намотать ее в форме кипятильника) и опустить в стакан с напитком. Ядовитый метанол вступит в реакцию и даст запах формальдегида (никто не может сказать на что именно похож запах, но он вызывает удушающий эффект и жжение в носу, что не вдохнуть). Этанол будет приятно пахнуть прелыми яблоками.

Впрочем, этот способ, как и все другие советы, подходит только для определения чистого метанола. В смеси двух спиртов или в составе, например, виски, метанол домашними методами можно и не выявить. Все зависит от концентрации яда, а для отравления его нужно совсем немного.

И немедленно выпил: как не умереть от метанола

Красноярцы, пострадавшие от поддельного Jack Daniel's, купили виски по дешевке в интернете. Отсюда вывод: хороший алкоголь продается в хороших магазинах. Окончательно удостовериться в подлинности напитка можно с помощью мобильного приложения «АнтиКонтрафакт Алко», специально созданного Федеральной службой по регулированию алкогольного рынка (нужна регистрация) или «АкцизКонтроль».

И в конце пара слов об отравлении метиловым спиртом. 10 миллилитров приносят непоправимый вред, 100 миллилитров убивают. К счастью, токсический эффект развивается не моментально, поэтому есть шанс выжить, если вовремя обратиться за помощью. Начинается отравление с общей слабости, тошноты и рвоты. Самый значимый симптом — нарушения зрения.

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