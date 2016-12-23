23 декабря
Красноярск
погода -28 °C
курсы валют
60.85
 
€ 63.54
18+
Сибирское агентство новостей
Красноярск
...

На «Столбах» показали стаю собак, «поймавшую» след марала

Главная Общество
Красноярск
16:25 23 Декабря 2016
красноярск, животные, природа, общество
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

В заповеднике «Столбы» зафиксировали стаю собак, состоящую из 7 голов. Бродячие животные преследовали маралуху с детенышем. Собаки едва не нагнали парнокопытных, но те все же успели улизнуть. Фотографии с камер регистратора опубликовали сотрудники заповедника.

По словам зоологов, маралам и косулям трудно убежать от собак из-за глубокого снега. Покрытие сильно затрудняет их передвижение, тогда как бродячие псы могут довольно быстро нагнать свою жертву. Работники «Столбов» утверждают, что стаи ежегодно приносят крупный урон заповеднику. От естественных хищников (рысь, росомаха, волк) погибает гораздо меньше животных, чем от бродячих собак.

«Не бросайте своих животных, не отпускайте собак бегать беспризорно. Мы в ответе за тех, кого приручили», — напоминают сотрудники заповедника.

Добавим, данную проблему неоднократно поднимали депутаты Заксобрания, но конкретных методов решения пока озвучено не было.

На «Столбах» показали стаю собак, «поймавшую» след марала

Фото: zapovednik-stolby.ru

На эту тему
Sibnovosti.ru на Facebook Следи за новостями в группе Sibnovosti.ru на Facebook
Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Красноярские коммунальщики усилили режим работы

Красноярские коммунальщики усилили режим работы

23 Декабря 2016 г.
Сети и котельные работают в штатном режиме
Новости Красноярска: Награждены победители конкурса «Золотой кадровый резерв Красноярска»

Награждены победители конкурса «Золотой кадровый резерв Красноярска»

23 Декабря 2016 г.
25 молодых горожан получили дипломы главы города
Новости Красноярска: Басков подарил бабушке-путешественнице из Красноярска тур в Таиланд

Басков подарил бабушке-путешественнице из Красноярска тур в Таиланд

23 Декабря 2016 г.
Баба Лена встретилась с любимым певцом на «Модном приговоре»
Новости Красноярска: Певица из Зеленогорска Дарья Антонюк выступит в полуфинале шоу «Голос 5»

Певица из Зеленогорска Дарья Антонюк выступит в полуфинале шоу «Голос 5»

23 Декабря 2016 г.
Жителей Красноярского края призывают поддержать землячку
Новости Красноярска: Компанию «Новалэнд» заподозрили в растрате платежей дольщиков

Компанию «Новалэнд» заподозрили в растрате платежей дольщиков

23 Декабря 2016 г.
Сотрудники прокуратуры проводят доследственную проверку
Новости Красноярска: В Сосновоборске построили первый в России СИЗО европейского уровня

В Сосновоборске построили первый в России СИЗО европейского уровня

23 Декабря 2016 г.
Площадь комнаты на одного задержанного составит 7 кв. метров
Новости компаний
23/12
Монолитхолдинг запустил новый кадровый проект совместно с СФУ
23/12
В Красноярске в перинатальном центре пять лет назад родился первый ребенок
22/12
В музейном центре «Площадь мира» работает выставка об истории освоения Ванкора
22/12
Банк УРАЛСИБ обновил линейку срочных вкладов для физических лиц
22/12
СибГАУ занял 42 место в Рейтинге востребованности вузов в РФ - 2016
21/12
По итогам 3 квартала 2016 года Богучанская ГЭС укрепила позиции в Рейтинге эффективности генерирующих компаний России
19/12
В Дивногорске прошел семейно-спортивный праздник «Дивногорск, на лыжи»
19/12
Банк УРАЛСИБ аккредитовал в Красноярске жилой комплекс «Звездный»
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: В Москве экстренно приземлился самолет из Красноярска

В Москве экстренно приземлился самолет из Красноярска

20 Декабря 2016 г.
Пассажиру лайнера стало плохо
Новости Красноярска: Найденная около красноярской школы девушка погибла от обморожения

Найденная около красноярской школы девушка погибла от обморожения

20 Декабря 2016 г.
Девушка насмерть замерзла на улице
Новости Красноярска: Учительницу из Красноярска вынудили уволиться из-за фотографий в соцсетях

Учительницу из Красноярска вынудили уволиться из-за фотографий в соцсетях

21 Декабря 2016 г.
Девушку обвинили в пропаганде гомосексуализма и аморального поведения
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2016 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на «Сибирское Агентство Новостей» или письменного разрешения главного редактора. Продвижение сайта. Сетевое издание «Сибирское Агентство Новостей» зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 61356 от 07 апреля 2015 года.