На «Столбах» показали стаю собак, «поймавшую» след марала

В заповеднике «Столбы» зафиксировали стаю собак, состоящую из 7 голов. Бродячие животные преследовали маралуху с детенышем. Собаки едва не нагнали парнокопытных, но те все же успели улизнуть. Фотографии с камер регистратора опубликовали сотрудники заповедника.

По словам зоологов, маралам и косулям трудно убежать от собак из-за глубокого снега. Покрытие сильно затрудняет их передвижение, тогда как бродячие псы могут довольно быстро нагнать свою жертву. Работники «Столбов» утверждают, что стаи ежегодно приносят крупный урон заповеднику. От естественных хищников (рысь, росомаха, волк) погибает гораздо меньше животных, чем от бродячих собак.

«Не бросайте своих животных, не отпускайте собак бегать беспризорно. Мы в ответе за тех, кого приручили», — напоминают сотрудники заповедника.

Добавим, данную проблему неоднократно поднимали депутаты Заксобрания, но конкретных методов решения пока озвучено не было.

Фото: zapovednik-stolby.ru