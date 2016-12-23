23 декабря
Красноярск
погода -28 °C
курсы валют
60.85
 
€ 63.54
18+
Сибирское агентство новостей
Красноярск
...

Басков подарил бабушке-путешественнице из Красноярска тур в Таиланд

Главная Общество
Красноярск
15:38 23 Декабря 2016
красноярск, пенсионеры, путешествия, общество
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

89-летняя пенсионерка из Красноярска встретилась с любимым певцом Николаем Басковым на передаче «Модный приговор». Известный артист подарил бабушке-путешественнице и ее внуку путевку в Таиланд.

На съемках пенсионерка обняла Баскова и сказала, что хотела бы побывать на Бали или в Доминикане. Но эстрадный певец заявил, что делать на этих островах нечего, зато можно поехать в колоритный Таиланд. Затем туристка примерила все три наряда, которые ей подобрали стилисты.

О съемках «Модного приговора» с бабой Леной стало известно еще 28 ноября. Это не первое участие красноярки в передачах федеральных каналов. Ранее путешественница стала героиней передачи «Центральное телевидение» на НТВ. Съемочная группа вместе с Еленой Михайловной побывала в Израиле.

Напомним, что баба Лена прославилась благодаря соцсетям. О пенсионерке в Facebook рассказала москвичка Екатерина Папина, которая познакомилась с ней на отдыхе во Вьетнаме. В результате о красноярке узнала вся страна.

Фото: скриншот «Модного приговора» на «Первом канале»

На эту тему
Sibnovosti.ru в Одноклассниках Официальная группа Sibnovosti.ru на Одноклассниках
Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Красноярские коммунальщики усилили режим работы

Красноярские коммунальщики усилили режим работы

23 Декабря 2016 г.
Сети и котельные работают в штатном режиме
Новости Красноярска: Награждены победители конкурса «Золотой кадровый резерв Красноярска»

Награждены победители конкурса «Золотой кадровый резерв Красноярска»

23 Декабря 2016 г.
25 молодых горожан получили дипломы главы города
Новости Красноярска: На «Столбах» показали стаю собак, «поймавшую» след марала

На «Столбах» показали стаю собак, «поймавшую» след марала

23 Декабря 2016 г.
Дикие животные страдают от нашествия бродячих псов
Новости Красноярска: Певица из Зеленогорска Дарья Антонюк выступит в полуфинале шоу «Голос 5»

Певица из Зеленогорска Дарья Антонюк выступит в полуфинале шоу «Голос 5»

23 Декабря 2016 г.
Жителей Красноярского края призывают поддержать землячку
Новости Красноярска: Компанию «Новалэнд» заподозрили в растрате платежей дольщиков

Компанию «Новалэнд» заподозрили в растрате платежей дольщиков

23 Декабря 2016 г.
Сотрудники прокуратуры проводят доследственную проверку
Новости Красноярска: В Сосновоборске построили первый в России СИЗО европейского уровня

В Сосновоборске построили первый в России СИЗО европейского уровня

23 Декабря 2016 г.
Площадь комнаты на одного задержанного составит 7 кв. метров
Новости компаний
23/12
Монолитхолдинг запустил новый кадровый проект совместно с СФУ
23/12
В Красноярске в перинатальном центре пять лет назад родился первый ребенок
22/12
В музейном центре «Площадь мира» работает выставка об истории освоения Ванкора
22/12
Банк УРАЛСИБ обновил линейку срочных вкладов для физических лиц
22/12
СибГАУ занял 42 место в Рейтинге востребованности вузов в РФ - 2016
21/12
По итогам 3 квартала 2016 года Богучанская ГЭС укрепила позиции в Рейтинге эффективности генерирующих компаний России
19/12
В Дивногорске прошел семейно-спортивный праздник «Дивногорск, на лыжи»
19/12
Банк УРАЛСИБ аккредитовал в Красноярске жилой комплекс «Звездный»
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: В Москве экстренно приземлился самолет из Красноярска

В Москве экстренно приземлился самолет из Красноярска

20 Декабря 2016 г.
Пассажиру лайнера стало плохо
Новости Красноярска: В Красноярске возле школы обнаружили тело девушки

В Красноярске возле школы обнаружили тело девушки

19 Декабря 2016 г.
Сейчас устанавливается личность погибшей
Новости Красноярска: Учительницу из Красноярска вынудили уволиться из-за фотографий в соцсетях

Учительницу из Красноярска вынудили уволиться из-за фотографий в соцсетях

21 Декабря 2016 г.
Девушку обвинили в пропаганде гомосексуализма и аморального поведения
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2016 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на «Сибирское Агентство Новостей» или письменного разрешения главного редактора. Продвижение сайта. Сетевое издание «Сибирское Агентство Новостей» зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 61356 от 07 апреля 2015 года.