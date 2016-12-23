Басков подарил бабушке-путешественнице из Красноярска тур в Таиланд

89-летняя пенсионерка из Красноярска встретилась с любимым певцом Николаем Басковым на передаче «Модный приговор». Известный артист подарил бабушке-путешественнице и ее внуку путевку в Таиланд.

На съемках пенсионерка обняла Баскова и сказала, что хотела бы побывать на Бали или в Доминикане. Но эстрадный певец заявил, что делать на этих островах нечего, зато можно поехать в колоритный Таиланд. Затем туристка примерила все три наряда, которые ей подобрали стилисты.

О съемках «Модного приговора» с бабой Леной стало известно еще 28 ноября. Это не первое участие красноярки в передачах федеральных каналов. Ранее путешественница стала героиней передачи «Центральное телевидение» на НТВ. Съемочная группа вместе с Еленой Михайловной побывала в Израиле.

Напомним, что баба Лена прославилась благодаря соцсетям. О пенсионерке в Facebook рассказала москвичка Екатерина Папина, которая познакомилась с ней на отдыхе во Вьетнаме. В результате о красноярке узнала вся страна.

Фото: скриншот «Модного приговора» на «Первом канале»