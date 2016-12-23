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Певица из Зеленогорска Дарья Антонюк выступит в полуфинале шоу «Голос 5»

Главная Общество
Красноярск
15:27 23 Декабря 2016
конкурс, голос, культура, общество
Автор: Sibnovosti.ru
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20-летняя Дарья Антонюк из города Зеленогорска Красноярского края выступит в полуфинале вокального шоу «Голос 5» на «Первом канале».

Выступления выйдут в эфир 23 декабря на «Первом канале» после программы «Время». Судьбу участников шоу на этот раз будет решать зрительское голосование. К оценкам жюри прибавятся проценты от телезрителей, в результате чего и станут известны финалисты проекта. Жителей Красноярского края призывают поддержать землячку  и присоединиться к голосованию.

Отметим, полуфиналистов проекта, в том числе и Дарью, накануне пригласили в программу «Пусть говорят». Одним из гостей был победитель шоу «Голос-4» отец Фотий. Он отметил, что он болеет именно за красноярскую участницу, и сравнивает ее с певицей Уитни Хьюстон.

«Голос» — один из самых рейтинговых проектов на российском телевидении. Премьера первого выпуска состоялась 2 сентября 2016 года на «Первом канале». Среди тысяч претендентов со всей страны наставники отбирают в свои команды по 14 лучших исполнителей и ведут их к победе.

Добавим, Дарья Антонюк родилась в 1996 году в городе Зеленогорске. Сейчас она живет в Москве и учится на третьем курсе в школе-студии МХАТ на актерском. В своем родном городе она занималась в вокальной студии «Талисман» с 7 лет.

Фото: страница Дарьи Антонюк в соцсети «ВКонтакте»

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