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Сибирское агентство новостей
Красноярск
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Компанию «Новалэнд» заподозрили в растрате платежей дольщиков

Главная Общество
Красноярск
15:21 23 Декабря 2016
общество, суд, обманутые дольщики, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
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Компанию «Новалэнд», занимающуюся строительством жилого массива недалеко от Солонцов, подозревают в растрате средств дольщиков. Речь идет о сумме в 9 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры. 

Дольщики начали вкладывать деньги в строительство еще в 2014 году.

«За период с 6.11.2015 по 28.08.2016 в ООО «НОВАЛЭНД» допущено расходование поступивших от участников долевого строительства, денежных средств», — говорится в сообщении.

Отмечается, что «средства были израсходованы на нужды, не связанные со строительством». Уголовное дело на застройщика пока не завели. В настоящее время проводится доследственная проверка. 

Напомним, еще в июле 2016 года в Арбитражный суд Красноярска поступил иск о признании строительной компании «Новалэнд» банкротом. Основанием для обращения в суд послужила многомиллионная задолженность компании перед частным лицом. Решение по данному делу не приняли до сих пор.

Добавим, что ООО «Новалэнд» является объектом строительного холдинга «Исток», основанного в 1992 году. В состав холдинга входят строительная компания, инвестиционная компания, автопредпритие, собственное производство пластиковых окон и т.д.

Фото: nova-land.ru

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