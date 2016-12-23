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Сибирское агентство новостей
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Красноярские психиатры предложили запретить Хэллоуин в школах

Главная Общество
Красноярск
13:07 23 Декабря 2016
праздник, общество, депутаты, врачи, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Группа красноярских психиатров обратилась к общественному совету при епархии с предложением запретить празднование Хэллоуина в школах и детских садах. Письмо в адрес активистов опубликовал в Facebook депутат Горсовета и член совета Владимир Владимиров.

Врачи опасаются, что популярный праздник может отрицательно сказаться на психике детей. Демонические образы, по мнению психиатров, вызывают «патологическое изменение личности».

«Принимавшие участие в подобных мероприятиях дети нередко испытывают страх темноты и одиночества, подавленное настроение, склонности к суициду, у них появляется энурез, немотивированная агрессия, ночные кошмары, «голоса» и прочие психические расстройства. Совместное негативное возбуждение (беснование) оказывает сильнейшее психофизическое суггестивное и разрушительное воздействие на подростков», — говорится в тексте обращения.

Специалисты считают, что «под видом дьявольского карнавала происходит вестернизация и демонизация детского сознания». Кроме того, празднование Хэллоуина нарушает принципы светского образования, добавляют врачи.

По словам Владимира Владимирова, обращение было передано депутату Госдумы Виктору Зубареву. Парламентарий пообещал проработать вопрос на федеральном уровне. При этом некоторые члены совета высказались против инициативы.

Ранее группы активистов в разных регионах России уже обращались к властям с требованием запретить Хэллоуин. Просьбы аргументировались тем, что праздник противоречит традиционным для России христианским ценностям.

Хэллоуин (англ. Halloween) — современный праздник, восходящий к традициям древних кельтов Ирландии и Шотландии. Отмечается 31 октября в канун Дня всех святых. Хэллоуин традиционно празднуется в англоязычных странах, однако с конца XX века мода на его атрибутику распространилась по всему миру, в том числе в странах бывшего СССР.

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