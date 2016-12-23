Монолитхолдинг запустил новый кадровый проект совместно с СФУ

Молодость, амбиции и жажда всего нового: Монолитхолдинг запустил новый кадровый проект, подписав договор с самым крупным ВУЗом за Уралом – Сибирским Федеральным Университетом. Он направлен на отбор и привлечение молодых специалистов, которые стремятся связать свою профессиональную судьбу с компанией.



Уже была проведена первая специальная презентация, где студенты строительного факультета заполнили заявочные анкеты. Их ждут еще несколько достаточно сложных этапов отбора. Прошедшие все ступени получат возможность работать в Монолитхолдинге, будучи студентами.



В последствии именно эти молодые специалисты будут иметь существенный приоритет при устройстве на вакантные места компании. Начать карьеру в такой мощной строительной компании – огромный шанс для дальнейшего карьерного и профессионального роста. Это очень хороший старт, который дается далеко не каждому.

Фото: УК «Монолитхолдинг»

По материалам УК «Монолитхолдинг»