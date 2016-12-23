23 декабря
Красноярск
погода -26 °C
курсы валют
60.86
 
€ 63.56
18+
Сибирское агентство новостей
Красноярск
...

Монолитхолдинг запустил новый кадровый проект совместно с СФУ

Главная Общество
Красноярск
12:21 23 Декабря 2016
строительство, работа, студенты, вуз, договор, проект
версия для печати Ico_print

Молодость, амбиции и жажда всего нового: Монолитхолдинг запустил новый кадровый проект, подписав договор с самым крупным ВУЗом за Уралом – Сибирским Федеральным Университетом. Он направлен на отбор и привлечение молодых специалистов, которые стремятся связать свою профессиональную судьбу с компанией. 

Уже была проведена первая специальная презентация, где студенты строительного факультета заполнили заявочные анкеты. Их ждут еще несколько достаточно сложных этапов отбора. Прошедшие все ступени получат возможность работать в Монолитхолдинге, будучи студентами. 

В последствии именно эти молодые специалисты будут иметь существенный приоритет при устройстве на вакантные места компании. Начать карьеру в такой мощной строительной компании – огромный шанс для дальнейшего карьерного и профессионального роста. Это очень хороший старт, который дается далеко не каждому.

Фото: УК «Монолитхолдинг»
По материалам УК «Монолитхолдинг»

Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: В Сосновоборске построили первый в России СИЗО европейского уровня

В Сосновоборске построили первый в России СИЗО европейского уровня

23 Декабря 2016 г.
Площадь комнаты на одного задержанного составит 7 кв. метров
Новости Красноярска: Первый исправительный центр появится в Красноярском крае в 2018 году

Первый исправительный центр появится в Красноярском крае в 2018 году

23 Декабря 2016 г.
Принудительные работы — это «еще одна альтернатива лишению свободы»
Новости Красноярска: В аэропорту «Емельяново» проверили 10 тонн экзотических фруктов

В аэропорту «Емельяново» проверили 10 тонн экзотических фруктов

23 Декабря 2016 г.
Продукция еженедельно привозится из Таиланда и Вьетнама
Новости Красноярска: Шквалистый ветер в Красноярске повредил здание Минфина

Шквалистый ветер в Красноярске повредил здание Минфина

23 Декабря 2016 г.
Стихией также разбиты несколько крыш в городе
Новости Красноярска: Книга к юбилею Назарово возмутила горожан

Книга к юбилею Назарово возмутила горожан

23 Декабря 2016 г.
Внимательные читатели нашли в издании много нестыковок
Новости Красноярска: Активисты из США попросили краевые власти защитить журналиста

Активисты из США попросили краевые власти защитить журналиста

23 Декабря 2016 г.
Михаил Афанасьев жалуется на угрозы от криминальных «авторитетов»
Новости компаний
23/12
Монолитхолдинг запустил новый кадровый проект совместно с СФУ
23/12
В Красноярске в перинатальном центре пять лет назад родился первый ребенок
22/12
В музейном центре «Площадь мира» работает выставка об истории освоения Ванкора
22/12
Банк УРАЛСИБ обновил линейку срочных вкладов для физических лиц
22/12
СибГАУ занял 42 место в Рейтинге востребованности вузов в РФ - 2016
21/12
По итогам 3 квартала 2016 года Богучанская ГЭС укрепила позиции в Рейтинге эффективности генерирующих компаний России
19/12
В Дивногорске прошел семейно-спортивный праздник «Дивногорск, на лыжи»
19/12
Банк УРАЛСИБ аккредитовал в Красноярске жилой комплекс «Звездный»
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Учительницу из Красноярска вынудили уволиться из-за фотографий в соцсетях

Учительницу из Красноярска вынудили уволиться из-за фотографий в соцсетях

21 Декабря 2016 г.
Девушку обвинили в пропаганде гомосексуализма и аморального поведения
Новости Красноярска: В туалете красноярского общежития нашли тело подростка

В туалете красноярского общежития нашли тело подростка

21 Декабря 2016 г.
Инцидент произошел в микрорайоне «Солнечный»
Новости Красноярска: Предприятия Красноярского края объявили о сокращениях работников

Предприятия Красноярского края объявили о сокращениях работников

19 Декабря 2016 г.
Всего будет сокращено 4,6 тыс. человек
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2016 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на «Сибирское Агентство Новостей» или письменного разрешения главного редактора. Продвижение сайта. Сетевое издание «Сибирское Агентство Новостей» зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 61356 от 07 апреля 2015 года.