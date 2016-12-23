В аэропорту «Емельяново» проверили 10 тонн экзотических фруктов

Специалисты Россельхознадзора проверили 10 тонн фруктов из экзотических стран. Сотрудники ведомства досконально изучили каждый плод, привезенный из Таиланда и Вьетнама.

Инспекторы с помощью пинцетов и кисточек ищут на фруктах карантинных насекомых и других паразитов. С подозрительных растений срезают пробы и уносят в лабораторию для более тщательного исследования.

«Первое подозрение было с листьев лайма — это виды щитовок есть, карантинные, например, калифорнийская щитовка. На спарже были отобраны части растения, там было подозрение на трипска калифорнийского. Но на данном образце карантинного организма обнаружено не было», — отметил агроном Всероссийского центра карантина растений Александр Дахтуев.

Интересно, что тотальному досмотру подвергают не только коммерческие грузы, но и багаж обычных туристов. Путешественникам рекомендуют учитывать вес продуктов при провозе экзотики.

«Пассажиры, которые прилетают после отдыха из любых стран, за исключением тех, на которые введены ограничения, могут провозить до 5 кг фруктов и два букета цветов без сопровождения фитосанитарным сертификатом. Если семена, посадочный материал или горшечные растения с грунтом - здесь необходимо оформление фитосанитарного сертификата из страны вылета. Если его не будет, продукция изымается и идет на уничтожение», — заявил начальник отдела управления Россельхознадзора по Красноярскому краю Сергей Звягинцев.

Еженедельно в аэропорт «Емельяново» доставляют около 6 тонн экзотических фруктов и овощей. Как заверяют специалисты Россельхознадзора, за все время проверок в них ни разу не нашли карантинных вредителей.