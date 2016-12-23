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Сибирское агентство новостей
Красноярск
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В Сосновоборске построили первый в России СИЗО европейского уровня

Главная Общество
Красноярск
13:20 23 Декабря 2016
общество, тюрьма, сизо, в красноярском крае
Автор: Sibnovosti.ru
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В Сосновоборске завершили строительство современного следственного изолятора, рассчитанного на 500 мест. На территории СИЗО будут содержаться все категории подозреваемых, в том числе и несовершеннолетние. Чтобы заключенные не пересекались между собой, их решили расселить по разным корпусам, которых в общей сложности насчитывается четыре.

Отдельное внимание заслуживает «городок», построенный специально для работников СИЗО. Здесь и столовая, и сауна, и спортивный зал, и даже тир. Сотрудников поселили в общежития, оснащенные мебелью и  необходимой техникой. Примечательно, что на территории изолятора будут работать жители Сосновоборска и северных районов Красноярского края.

«Изолятор строился на протяжении трех лет, с 2012 года. В данный объект было вложено 2,5 млрд рублей. В скором времени мы будем производить набор сотрудников и завозить контингент в камеры», — прокомментировал начальник ГУФСИН по Красноярскому краю Николай Васильев. 

По словам полковника, первых заключенных привезут в СИЗО уже в первом квартале 2017 года. От других изоляторов в Красноярском крае и по всей России его отличает новейшее оборудование европейского уровня. Во-первых, подсудимые будут содержаться в просторных камерах (7 кв. метров), а во-вторых, территорию СИЗО огораживает 6-метровый железобетонный забор. Васильев уверен, что таких охраняемых конструкций в стране пока не существует.

Особую гордость у сотрудников ГУФСИН вызывает система слежения — вся территория СИЗО по периметру оборудована камерами видеонаблюдения. Записывать происходящее будут даже в «комнатах» у подозреваемых. Все изображения будут выводиться на мониторы, установленные в специальном кабинете. За компьютерами будут работать в общей сложности 26 человек. 

Примечательно, что над строительством следственного изолятора кроме профессионалов трудились более 220 заключенных. Этот объект уникален тем, что практически все строительные материалы были выпущены в красноярских колониях. За проделанную работу каждый осужденный получал заработную плату от 13 до 20 тыс. рублей. 

Добавим, что в следующем году СИЗО такого же европейского уровня появится и в Санкт-Петербурге. В северной столице планируется провести капитальный ремонт известного по всей стране изолятора «Кресты» (СИЗО №1). 

В Сосновоборске построили первый в России СИЗО европейского уровня
В Сосновоборске построили первый в России СИЗО европейского уровня
В Сосновоборске построили первый в России СИЗО европейского уровня
В Сосновоборске построили первый в России СИЗО европейского уровня
В Сосновоборске построили первый в России СИЗО европейского уровня
В Сосновоборске построили первый в России СИЗО европейского уровня
В Сосновоборске построили первый в России СИЗО европейского уровня

Фото: Sibnovosti.ru

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