Первый исправительный центр появится в Красноярском крае в 2018 году

В России с 2017 года начнут применять новый вид уголовного наказания — принудительные работы. Об этом на пресс-конференции рассказал начальник ГУФСИН по Красноярскому краю Николай Васильев.

«Местом отбывания наказания станут исправительные центры. В следующем году такие центры заработают в ряде регионов Российской Федерации. Красноярский край в этот список не попал. Поэтому красноярцам, которым назначат такое наказание, придется отбывать срок в других регионах», — сообщил Васильев.

По его словам, в крае первый исправцентр в регионе планируется открыть к 2018 году. По проекту центр будет возведен в Ачинске.

«Учреждение сможет принять до ста осужденных. Скорее всего, в центре будут отбывать наказание и женщины, и мужчины», — рассказал Васильев.

Ранее заместитель директора ФСИН России Валерий Максименко сообщал, что принудительные работы — это «еще одна альтернатива лишению свободы».

По его словам, осужденные будут жить в исправительных центрах обычной жизнью, но не смогут самостоятельно выбирать работу или поменять работу, без разрешения администрации покинуть его.

«Этот вид наказания выгодно отличается тем, что все-таки это не изоляция от общества. Принудительные работы и нахождение в исправительных центрах, несмотря на их название, можно сравнить с работой вахтовиков, которые работают вдали от дома, проживая в общежитиях», — цитирует ТАСС представителя ФСИН.

В центрах будет запрещено употреблять спиртные напитки и наркотики. Из-за нарушений такого рода сотрудники ФСИН будут подавать документы в суд о замене наказания на лишение свободы. К числу злостных нарушений также будут относиться мелкое хулиганство, неповиновение администрации или оскорбление сотрудников. Помимо этого опоздание с возвращением в центр более чем на 24 часа или самовольный уход. Кроме того, наказуема организация забастовки. За нарушение порядка и правил проживания будет применяться административное наказание в форме выговора или отправки в помещение для нарушителей.

У осужденных есть право на оплачиваемый отпуск 18 рабочих дней после первых шести месяцев работы. Проводить этот отпуск за пределами исправительного центра разрешается только осужденным к принудительным работам, не имеющим взысканий.

В Сибири участки для осужденных к принудительным работам открываются в Забайкальском крае при ИК-10 (Краснокаменск) и в Новосибирской области (Новосибирск) при ИК-8.

Фото: пресс-служба ГУФСИН, архив Sibnovosti.ru