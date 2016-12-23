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Сибирское агентство новостей
Красноярск
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Шквалистый ветер в Красноярске повредил здание Минфина

Главная Общество
Красноярск
11:32 23 Декабря 2016
общество, здание, красноярск, ветер
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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Сильный порывистый ветер в Красноярске сорвал водосточную трубу со здания краевого Минфина, расположенного на пр. Мира, 103. Для ликвидации последствий стихии даже потребовалась помощь спасателей, сообщили 23 декабря в ГУ МЧС по Красноярскому краю.

Прибывшие к зданию Минфина специалисты демонтировали конструкцию, которая могла упасть на землю в любой момент. Примечательно, что прошлым летом фасад здания отремонтировали за 2,8 млн рублей. На выделенные из городского бюджета деньги подрядчик обновил штукатурку, очистил фасад, покрасил здание, заменил водосточные трубы и заделал трещины.

 23 декабря спасатели также выезжали на ул. Урицкого, 33. Там шквалистый ветер сорвал металлический козырек здания.

«Данная конструкция нависла над проезжей и прохожей частью. Требуется помощь в демонтаже. Работы по демонтажу выполнены», — говорится в сообщении спасателей.

Напомним, что в ночь на 22 декабря на Красноярск обрушилась сильная метель, из-за которой даже воспламенялись провода электропередач. Температура воздуха резко опустилась до -28°C.

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