В Красноярске в перинатальном центре пять лет назад родился первый ребенок

Пять лет назад, 22 декабря 2011 года, в новом перинатальном центре родился первый ребенок.

Первоиспытателем медицинского объекта стала красноярка Екатерина, у нее родился мальчик. Это событие, как принято в медицине, стало официальным днем рождения центра. Компания «Монолитхолдинг» накануне поздравила маму и пятилетнего Сашу, который первым появился на свет в центре и вручила ему подарок.

Напомним, Краевой перинатальный центр на ул. Киренского является одним из самых масштабных проектов края. Центр открыли почти на год раньше срока. Застройщик «Монолитстрой», по просьбе губернатора Красноярского края, работал с опережением, так как в крае был острый дефицит детских реанимационных палат.

За время работы перинатального центра снизились показатели младенческой и материнской смертности. По итогам 2015 года показатель младенческой смертности в Красноярском крае составляет 6,3 промилле, по СФО – 6,9 промилле, по России – 6,5 промилле.

Красноярский край имеет лучшую динамику в СФО в снижении показателя МС – 75,6% по отношению к показателю прошлого года.

С момента открытия перинатального центра родилось более 16600 детей. 859 многоплодных беременностей – из них 836 двоен, 23 тройни. Самый маленький ребенок, которого удалось выходить, весил при рождении 490 грамм. Девочка родилась на 27 неделе беременности.

В перинатальный центр входят родовое отделение, отделения реанимации и интенсивной терапии новорожденных, патологии беременных и новорожденных, выхаживания недоношенных детей, клинико-диагностическое отделение. Площадь здания – более 44 тысяч кв.м., общая вместимость — 190 коек.



Фотографии предоставлены пресс-службой УК «Монолитхолдинг»

По материалам пресс-службы УК «Монолитхолдинг»