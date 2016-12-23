Книга к юбилею Назарово возмутила горожан

Жители Назарова пожаловались на искажение фактов в юбилейной книге о городе. Презентация издания состоялась 21 декабря и была приурочена к предстоящему 55-летию Назарова как городского поселения.

По данным агентства «Запад 24», книга «Назарово — точка на карте огромной страны» выпущена тиражом в 1000 экземпляров. Редакционную коллегию, которая больше года работала над книгой, возглавлял глава администрации города Виталий Палкин.

После выхода издания в свет назаровцы стали жаловаться на фактические ошибки. Особо внимательные читатели нашли серьезные исторические неточности и некоторые политические аспекты.

К примеру, почетный гражданин города Назарово Юрий Тюленев значится как участник Великой Отечественной войны и имеет медаль «За оборону Сталинграда». При этом Тюленев родился только в 1931 году. «Запад 24» отмечает, что его биография полностью совпадает с историей другого почетного гражданина — Александра Хомутовского.

Прочитавшие книгу ветераны остались недовольны некоторыми публикациями от анонимных авторов. Кроме того, читателей возмутили слишком частые упоминания местных чиновников и их достижений.

Интересно, что издание не поступит в свободную продажу и будет предназначаться в качестве подарка. При этом книга появится во всех школах Назарова, а все желающие смогут познакомиться с ней в библиотеках.

Город Назарово официально появился на картах 25 декабря 1961 года. До этого населенный пункт носил статус рабочего поселка. История Назарова начинается в 1700 году, когда на берегу Чулыма появился дом переселенца Назария Патюкова.