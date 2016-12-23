Активисты из США попросили краевые власти защитить журналиста

Американский Комитет защиты журналистов обратился к правительствам Красноярского края и Хакасии с просьбой защитить редактора портала «Новый Фокус» Михаила Афанасьева. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на активистов.

На своем сайте Афанасьев написал об угрозах со стороны местных преступных группировок. Журналисту из Хакасии звонят якобы криминальные «авторитеты» и требуют удалить негативные новости и статьи об их деятельности. В случае отказа редактор «будет ждать расплаты». Активисты также уточнили, что угрожавшие назвали Афанасьева «смертником».

«Мы призываем власти Республики Хакасия и соседнего Красноярского края немедленно провести расследования по вопросу об угрозах убийством в адрес Михаила Афанасьева и обеспечить безопасность его самого и его семьи», — заявила координатор Комитета защиты журналистов по Европе и Центральной Азии Нина Огнянова.

По данным хакасских СМИ, Афанасьев написал заявление в полицию с просьбой разобраться в ситуации. Также редактор портала намерен добиться заведения уголовного дела по статье «воспрепятствование профессиональной деятельности журналиста».

Фото: journalisten.ru