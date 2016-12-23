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На Красноярском море мужчина выбрался из полыньи и дошел до дома

Главная Общество
Красноярск
09:41 23 Декабря 2016
лед, красноярск, спасатели, общество
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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На Красноярском море в заливе Шумиха мужчина провалился под лед, но смог самостоятельно дойти до населенного пункта Хмельники. Информация об этом появилась 23 декабря в ежедневной сводке КГКУ «Спасатель».

По данным сотрудников МЧС, мужчина сам позвонил в экстренные службы. Он сообщил, что пытался перейти залив Шумиха со стороны поселка Хмельники, но лед не выдержал и обвалился. Потерпевший сам смог выбраться на берег, но побоялся до смерти замерзнуть и обратился в дежурную часть.

Прибывшие на место спасатели выяснили, что мужчина все же смог каким-то образом добраться до населенного пункта. Помощь специалистов ему не понадобилась.

Напомним, 20 декабря на Красноярском море под лед провалились сразу два автомобиля. Из машин спасатели эвакуировали 4 человека. В данном происшествии обошлось без погибших и пострадавших.

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