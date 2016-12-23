Центр управления энергосистемой стоимостью 1,12 млрд рублей открыли в Красноярске

В Красноярске состоялось открытие диспетчерского центра филиала АО «Системный оператор Единой энергетической системы», где будет осуществляться управление энергосистемами Красноярского края и Республики Тыва.

Новый центр стоимостью 1,12 млрд рублей оснащен современными средствами управления энергосистемой в любых нештатных ситуациях. Кроме того, предусмотрены бесперебойное энергоснабжение от автономного источника питания и система мониторинга инженерного оборудования.

В новом диспетчерском зале размещен современный диспетчерский щит на основе 18 видеопроекционных кубов. Новое оборудование значительно повышает возможности визуализации состояния энергообъектов и надежность оперативного управления.

Добавим, что с момента своего создания в 2003 году Красноярское РДУ располагалось в здании, исчерпавшем к настоящему времени ресурсы по технологической модернизации. Перевод функций оперативно-диспетчерского управления энергосистемой Красноярского края и Республики Тыва в новое здание запланирован на март 2017 года.