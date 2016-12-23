Жириновский решил помочь школьнику с ремонтом барака под Балахтой

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский написал письмо губернатору Красноярского края Виктору Толоконскому с просьбой помочь 15-летнему школьнику из Балахтинского района с ремонтом аварийного дома. Политик также отметил активную гражданскую позицию ученика. Об этом сообщил депутат краевого Заксобрания Александр Глисков.

Напомним, подросток из поселка Чистое поле уже продолжительное время добивается капремонта полуразрушенного дома, в котором он живет со своей семьей. В так называемом бараке «со страшным подъездом и прогнившими межэтажными перекрытиями» даже рухнула деревянная балка, но до сих пор аварийным домом никто из представителей властей не занимается. В таком барак находится уже около 10 лет. Сельсовет ссылается на отсутствие денег в бюджете. ремонт здания оценили в 1 млн рублей.

По словам депутата Глискова, позиция местных властей ему непонятна. Депутат считает, что основная проблема заключается именно в бездействии балахтинских чиновников.

Фото: Дмитрий Пименов / группа Sibnovosti.ru «ВКонтакте»