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Сибирское агентство новостей
Красноярск
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Для красноярских педагогов вводят правила поведения в соцсетях

Главная Общество
Красноярск
09:09 23 Декабря 2016
общество, учитель, соцсети
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Школьным педагогам рекомендовали ограничить общение с родителями учеников в социальных сетях. Учителя массово удаляются из групповых диалогов в мессенджерах: Viber, WhatsApp и даже «ВКонтакте». Руководители образовательных учреждений советуют учителям заводить «официальные» страницы в социальных сетях.

Как сообщает телеканал «СТС-Прима»​, причина таких ограничений возможно связана с историей увольнения педагога из красноярского центра дополнительного образования. Общественный активист потребовал уволить девушку из-за того, что ему не понравился её профиль «ВКонтакте». Теперь многие преподаватели решили перестраховаться и заранее вышли из чатов и групп.

«Мы сегодня рекомендуем образовательным учреждениям внимательно пересмотреть содержание локальных актов, устава образовательного учреждения и внести изменения и дополнения, касающиеся социальных сетей, в которых педагоги могут быть», — цитирует телеканал замруководителя главного управления образования Ольгу Алиханову.

Примечательно, что в 2015 году чиновники администрации, напротив, рекомендовали учителям разработать «новые формы работы», в том числе общаться с родителями в социальных сетях, давать им советы о том, как воспитывать детей и как вести себя в конфликтных ситуациях.

Добавим, в октябре 2016 года красноярских учителей обязали вести «мониторинг состояния межличностного общения учеников в социальных сетях».

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