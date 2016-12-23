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Сильные морозы продержатся в Красноярске до конца декабря

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Красноярск
08:23 23 Декабря 2016
красноярск, погода, общество
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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На выходных в Красноярске будет морозно и снежно. По данным портала Gismeteo.ru, в пятницу, 23 декабря, ожидается ясная и безветренная погода. Столбики термометров опустятся до -28°C. Ближе к вечеру похолодает до -30°C.

В субботу, 24 декабря, будет еще холоднее. Днем температура воздуха будет держаться на отметке -29°C, вечером — -30...-31°C. Осадков в этот день не ожидается.

В воскресенье, 25 декабря, в Красноярске также будет морозно — до -31°C. Во второй половине дня возможен небольшой снег. Ветер северный до 1 м/c. Более подробный прогноз вы можете посмотреть здесь.

Добавим, что такая морозная погода продержится в городе до самого Нового года. В ночь с 31 декабря на 1 января будет около –18… –20°C. Возможен небольшой снег.

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