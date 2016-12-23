Уволенная за поддержку ЛГБТ учительница подаст в суд на заявившего на неё активиста

Преподавательница вокала из Красноярска Мария Шестопалова, написавшая заявление об увольнении после письма жителя Санкт-Петербурга Тимура Булатова (Исаева), планирует ответные действия в адрес заявителя. В интервью радиостанции «Говорит Москва» она подчеркнула, что «намерена добиваться восстановления справедливости». Педагог указывает, что в обращениях оппонента имеются факты оскорбления её личности.

Напомним, обстоятельства своего увольнения Шестопалова подробно описала в сообщении на сайте Pikabu — по ее словам, инициатором увольнения стал санкт-петербургский общественник, руководитель «Первого нравственного российского фронта», а также ярый противник ЛГБТ-сообщества Тимур Булатов.

Булатов досконально изучил профиль девушки во «ВКонтакте» (около трех тысяч записей и более 800 фотографий — прим. Sibnovosti.ru). Его возмутили перепосты Шестопаловой из сообществ «Цитаты ЛГБТ», «Атеизм и здравый взгляд на жизнь (18+)», «GAY MDK», а также публикации с использованием нецензурной лексики и фото, свидетельствующие о ведении педагогом «нездорового образа жизни». Булатов также сообщил, что у Шестопаловой есть пирсинг на лице, который является поводом для увольнения, так как служит «атрибутом субкультуры». К обращению он приложил скриншоты страницы Шестопаловой «ВКонтакте» и потребовал, чтобы ее наказали за «пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений» (статья 6.21 КоАП).

Общественник отправил в ЦДО №4 в Красноярске, где работала Шестопалова, обращение, в котором назвал преподавателя «аморальной особой» и «ЛГБТ-учительницей». Такое же обращение он отправил в министерство образования, администрацию Красноярка и детскому омбудсмену Анне Кузнецовой.

«Звонок директора ЦДО не заставил себя ждать. Из не столь продолжительного разговора было понятно только одно: завтра в девять утра меня ждут на разбор и предлагают написать заявление по собственному, а также будут вынуждать уволиться самостоятельно либо уволят по статье. За что и по какой — непонятно», — пожаловалась Шестопалова.

Фотографии, которые вызвали подозрения у активиста, Шестопалова назвала постановочными и подчеркнула, что все они были сделаны до того, как она начала работать педагогом.

По итогам своих заявлений в различные органы Булатов сообщил на своей странице в социальной сети, что педагог была уволена по пункту 8 статьи 81 Трудового кодекса РФ, то есть за «совершение работником, выполняющим воспитательные функции, аморального проступка, несовместимого с продолжением данной работы».

«Теперь вне школы она может спокойно истыкать себя пирсингом, бухать, курить и ковыряться в носу с подружками по недугу», — позлорадствовал активист.

В управлении образования администрации Красноярска журналистам пояснили, что девушка уволилась по собственному желанию. В центре, где работала преподаватель, уверены, что права девушки нарушены не были.

«Мы обязаны реагировать на любое сообщение, которое поступает от граждан. Поэтому была запущена проверка материалов, которые педагог размещала о себе в социальных сетях. Кстати, в её трудовом договоре есть такой пункт, посвящённый соблюдению этики. Факт нарушения данного пункта не был установлен, так как проверка не была закончена, и преподаватель уволилась», — прокомментировала ситуацию директор центра Ольга Этцель.

Тимур Булатов известен тем, что разыскивает в социальных сетях аккаунты работников образования, которые могут быть гомосексуалами, и пишет жалобы их руководителям. Булатов утверждает, что на счету возглавляемой им организацией «Первый нравственный российский фронт» уже 65 учителей, от которых он «спас» детей. Так, в декабре 2014 года по его «наводке» была уволена учительница музыки из школы №565 Санкт-Петербурга за «аморальный проступок». Исаев посчитал необходимым добиться увольнения девушки за то, что та поместила в Интернете фотографии, на которых обнималась с подругой. На странице Булатова во «ВКонтакте» можно найти еще несколько досье на педагогов из разных городов России, которых активист также обвиняет в ЛГБТ-пропаганде и «либеральных наклонностях».

Тимур Булатов также известен в России тем, что требовал «незамедлительного закрытия деятельности facebook.com» из-за распространения «аморальных и антисемейных идеологий».