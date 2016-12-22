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Эксперты красноярского ЦСМ определили лучшее шампанское

Главная Общество
Красноярск
17:54 22 Декабря 2016
продукты, общество
Автор: Sibnovosti.ru
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Специалисты Красноярского Центра стандартизации и метрологии оценили качество игристых вин категории «брют». Эксперты сравнивали 11 образцов шампанского, произведенного во Франции, а также в России.

Цена — от 160 до 400 руб. за бутылку. Все они были закуплены в торговых точках Красноярска.

Отметим, во время прошлогодней дегустации, в которой не участвовали образцы зарубежных вин, лучшими были признаны игристые вина из Москвы и Краснодарского края.

В 2016 году эксперты не сняли с дегустации ни одного образца — все представленные вина прошли лабораторные испытания и не представляют опасности для потребителей. Только в одном образце было замечено незначительное превышение содержания консерванта.

«В преддверии проведения органолептической оценки, абсолютно все вина прошли лабораторные исследования. Несоответствие по физико-химическим показателям было обнаружено в одном образце. По результатам оценки органолептических показателей существенных нарушений, несвойственных данному виду вин игристых, установлено не было», — прокомментировал эксперт-дегустатор Иван Дорофеев.

Специалисты пришли к выводу, что больше всего баллов набрал напиток «Мадам Помпадур», произведенный в Краснодарском крае.

На втором месте также продукция виноделов Краснодарского края под маркой «Аристов», а третье место поделили между собой игристые вина «Абрау-Дюрсо» (Краснодарский край) и «Золотая Балка» (Севастополь). Вино из Франции «Дюк Де Пари» оказалось на четвертой строчке.

Эксперты красноярского ЦСМ определили лучшее шампанское
Эксперты красноярского ЦСМ определили лучшее шампанское
Эксперты красноярского ЦСМ определили лучшее шампанское

Фото: vk.com/prodnadzor

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