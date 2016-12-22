Эксперты красноярского ЦСМ определили лучшее шампанское

Специалисты Красноярского Центра стандартизации и метрологии оценили качество игристых вин категории «брют». Эксперты сравнивали 11 образцов шампанского, произведенного во Франции, а также в России.

Цена — от 160 до 400 руб. за бутылку. Все они были закуплены в торговых точках Красноярска.

Отметим, во время прошлогодней дегустации, в которой не участвовали образцы зарубежных вин, лучшими были признаны игристые вина из Москвы и Краснодарского края.

В 2016 году эксперты не сняли с дегустации ни одного образца — все представленные вина прошли лабораторные испытания и не представляют опасности для потребителей. Только в одном образце было замечено незначительное превышение содержания консерванта.

«В преддверии проведения органолептической оценки, абсолютно все вина прошли лабораторные исследования. Несоответствие по физико-химическим показателям было обнаружено в одном образце. По результатам оценки органолептических показателей существенных нарушений, несвойственных данному виду вин игристых, установлено не было», — прокомментировал эксперт-дегустатор Иван Дорофеев.

Специалисты пришли к выводу, что больше всего баллов набрал напиток «Мадам Помпадур», произведенный в Краснодарском крае.

На втором месте также продукция виноделов Краснодарского края под маркой «Аристов», а третье место поделили между собой игристые вина «Абрау-Дюрсо» (Краснодарский край) и «Золотая Балка» (Севастополь). Вино из Франции «Дюк Де Пари» оказалось на четвертой строчке.

Фото: vk.com/prodnadzor