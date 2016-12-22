22 декабря
Красноярск
погода -25 °C
курсы валют
60.86
 
€ 63.56
18+
Sibnovosti.ru
Красноярск
...

За год в Железнодорожном районе благоустроили 28 объектов

Главная Общество
Красноярск
17:13 22 Декабря 2016
итоги, благоустройство, администрация, район
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

В Железнодорожном районе подвели итоги работы за 2016 год. Основными направлениями остались жилищно-коммунальное хозяйство и социальная политика.

На территории были благоустроены 28 объектов, отремонтированы 7 дворов и 5 проездов. Продолжилась реконструкция дорог: выполнен второй этап реконструкции проспекта Свободный на участке от ул. Борьбы до ул. Маерчака, на пересечении с улицей Красномосковской открыт подземный пешеходный переход.

Также выполнен другой масштабный проект — строительство наземного пешеходного перехода через железную дорогу на улице Красномосковская. Эта переправа соединила два крупных микрорайона – улицы Калинина и проспекта Свободный.

Продолжилась работа по благоустройству скверов. По гранту губернатора проведен капитальный ремонт территории в районе дома №7 по ул. Комбайностроителей: обустроены тротуары, парковка, сделаны асфальтированные площадки для отдыха горожан, высажены газоны, установлены малые архитектурные формы, сделано наружное освещение и рганизована пешеходная доступность от железнодорожных путей до сквера.

Реконструкция прошла в сквере Индустриальный, выполнен капитальный ремонт переулка Индустриальный, где заменили асфальт и обустроили тротуары. В сквере по улице Копылова после всех работ по благоустройству был открыт памятник первому Енисейскому губернатору Александру Степанову.

Также следует отметить благоустройство прилегающей территории к Красноярскому волонтерскому центру «Доброе дело», устройство нового тротуара по ул. Дубровинского на участке от ул. Декабристов до Регистрационной палаты со стороны бывшего завода комбайнов и ремонт железнодорожного переезда по ул. Деповская.

«На 2017 год у нас также большие планы в сфере благоустройства территории. Некоторые из проектов мы начали пошагово реализовывать уже сейчас. Например, мы продолжаем работу с предпринимателем, который вышел с инициативой сделать мини-парк на ул. Железнодорожников, 22. Мы продолжаем работу по составлению эскиза скульптуры «Призывник», установку которой одобрили большинство жителей района и города. Эта скульптура будет размещена на постаменте в сквере напротив военкомата на ул. Деповская, 34. Также мы продолжим реализацию и других проектов. Наша общая задача – обеспечить комфорт проживания красноярцев в Железнодорожном районе», — рассказал руководитель администрации Железнодорожного района Юрий Савчук.

Также в этом году в районе прошли около 100 социальных мероприятий: ярмарки, спортивные состязания, праздники, акции по посадке деревьев и другие. Половина из них была посвящена 71-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

И, наконец, в 2016 году у Железнодорожного района появился официальный аккаунт в «Инстаграме». Его организовали активные жители района.

По материалам пресс-службы администрации Красноярска

На эту тему
Sibnovosti.ru ВКонтакте Только актуальные новости в группе Sibnovosti.ru ВКонтакте
Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Эксперты красноярского ЦСМ определили лучшее шампанское

Эксперты красноярского ЦСМ определили лучшее шампанское

22 Декабря 2016 г.
Все образцы были закуплены в торговых точках Красноярска
Новости Красноярска: В Кировском районе подвели итоги года

В Кировском районе подвели итоги года

22 Декабря 2016 г.
Он стал юбилейным для нескольких учреждений культуры
Новости Красноярска: Сотрудники красноярского детсада придумали новую спортивную игру

Сотрудники красноярского детсада придумали новую спортивную игру

22 Декабря 2016 г.
В первых соревнованиях приняли участие 6 команд
Новости Красноярска: Экс-депутат Госдумы от Красноярского края отказывается покидать служебное жилье

Экс-депутат Госдумы от Красноярского края отказывается покидать служебное жилье

22 Декабря 2016 г.
Михаил Яшин занимал пост депутата Госдумы с 2014 года
Новости Красноярска: После открытия развязки на 2-й Брянской пробок стало меньше

После открытия развязки на 2-й Брянской пробок стало меньше

22 Декабря 2016 г.
Проезд был открыт 21 декабря
Новости Красноярска: МЧС: снежный ураган в Красноярске может повториться

МЧС: снежный ураган в Красноярске может повториться

22 Декабря 2016 г.
В ночь на 23 декабря ожидается усиление ветра
Новости компаний
22/12
В музейном центре «Площадь мира» работает выставка об истории освоения Ванкора
22/12
Банк УРАЛСИБ обновил линейку срочных вкладов для физических лиц
22/12
СибГАУ занял 42 место в Рейтинге востребованности вузов в РФ - 2016
21/12
По итогам 3 квартала 2016 года Богучанская ГЭС укрепила позиции в Рейтинге эффективности генерирующих компаний России
19/12
В Дивногорске прошел семейно-спортивный праздник «Дивногорск, на лыжи»
19/12
Банк УРАЛСИБ аккредитовал в Красноярске жилой комплекс «Звездный»
16/12
Банк УРАЛСИБ снизил ставки по программам автокредитования
16/12
СибГАУ поднялся в Национальном рейтинге университетов
16/12
Журнал «Шанс-авто» — новогодний подарок автомобилистам
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Предприятия Красноярского края объявили о сокращениях работников

Предприятия Красноярского края объявили о сокращениях работников

19 Декабря 2016 г.
Всего будет сокращено 4,6 тыс. человек
Новости Красноярска: Красноярцев предупреждают об ухудшении погоды

Красноярцев предупреждают об ухудшении погоды

17 Декабря 2016 г.
Кроме обильного снегопада ожидается понижение температуры
Новости Красноярска: Жизнь проглотившего монтажную пену красноярца находится под угрозой

Жизнь проглотившего монтажную пену красноярца находится под угрозой

19 Декабря 2016 г.
Строительный материал сильно повредил слизистые оболочки желудка
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2016 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на «Сибирское Агентство Новостей» или письменного разрешения главного редактора. Продвижение сайта. Сетевое издание «Сибирское Агентство Новостей» зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 61356 от 07 апреля 2015 года.