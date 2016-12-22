За год в Железнодорожном районе благоустроили 28 объектов

В Железнодорожном районе подвели итоги работы за 2016 год. Основными направлениями остались жилищно-коммунальное хозяйство и социальная политика.

На территории были благоустроены 28 объектов, отремонтированы 7 дворов и 5 проездов. Продолжилась реконструкция дорог: выполнен второй этап реконструкции проспекта Свободный на участке от ул. Борьбы до ул. Маерчака, на пересечении с улицей Красномосковской открыт подземный пешеходный переход.

Также выполнен другой масштабный проект — строительство наземного пешеходного перехода через железную дорогу на улице Красномосковская. Эта переправа соединила два крупных микрорайона – улицы Калинина и проспекта Свободный.

Продолжилась работа по благоустройству скверов. По гранту губернатора проведен капитальный ремонт территории в районе дома №7 по ул. Комбайностроителей: обустроены тротуары, парковка, сделаны асфальтированные площадки для отдыха горожан, высажены газоны, установлены малые архитектурные формы, сделано наружное освещение и рганизована пешеходная доступность от железнодорожных путей до сквера.

Реконструкция прошла в сквере Индустриальный, выполнен капитальный ремонт переулка Индустриальный, где заменили асфальт и обустроили тротуары. В сквере по улице Копылова после всех работ по благоустройству был открыт памятник первому Енисейскому губернатору Александру Степанову.

Также следует отметить благоустройство прилегающей территории к Красноярскому волонтерскому центру «Доброе дело», устройство нового тротуара по ул. Дубровинского на участке от ул. Декабристов до Регистрационной палаты со стороны бывшего завода комбайнов и ремонт железнодорожного переезда по ул. Деповская.

«На 2017 год у нас также большие планы в сфере благоустройства территории. Некоторые из проектов мы начали пошагово реализовывать уже сейчас. Например, мы продолжаем работу с предпринимателем, который вышел с инициативой сделать мини-парк на ул. Железнодорожников, 22. Мы продолжаем работу по составлению эскиза скульптуры «Призывник», установку которой одобрили большинство жителей района и города. Эта скульптура будет размещена на постаменте в сквере напротив военкомата на ул. Деповская, 34. Также мы продолжим реализацию и других проектов. Наша общая задача – обеспечить комфорт проживания красноярцев в Железнодорожном районе», — рассказал руководитель администрации Железнодорожного района Юрий Савчук.

Также в этом году в районе прошли около 100 социальных мероприятий: ярмарки, спортивные состязания, праздники, акции по посадке деревьев и другие. Половина из них была посвящена 71-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

И, наконец, в 2016 году у Железнодорожного района появился официальный аккаунт в «Инстаграме». Его организовали активные жители района.

По материалам пресс-службы администрации Красноярска