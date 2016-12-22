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В Кировском районе подвели итоги года

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Красноярск
16:47 22 Декабря 2016
район, администрация, итоги
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © admkrsk.ru
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Глава Кировского района Андрей Шлома рассказал об итогах работы в уходящем году. Благодаря проектам по развитию застроенных территорий сегодня в районе сдается рекордное за последние годы количество жилья. По поручению Эдхама Акбулатова в районе создается доступная среда. Задача администрации — создать комфортные условия жизни и равные возможности для всех граждан.

В 2016 году отметили юбилей несколько учреждений культуры: открыл пятидесятый сезон один из лучших ДК в крае «Кировский», отметила 60-летие музыкальная школа №4, 40 лет исполнилось Красноярской краевой молодежной библиотеке.

Жители района порадовали своими успехами: в конкурсе на «Лучшее товарищество собственников жилья» второе место заняло ТСЖ «Дуэт», дом по ул. Щорса, 43 признан «Домом образцового содержания», председатель совета дома по ул. Вавилова, 45 победил в номинации «Лучший фасад многоквартирного дома до 90-го года постройки» в популярном конкурсе «Самый благоустроенный район».

За год в Кировском районе отремонтировали 11 дворов, 7 проездов на сумму более 17 млн рублей. Выполнено комплексное благоустройство территории перед ЗАГСом за счет средств гранта губернатора края. Снесено 147 незаконных временных сооружений — гаражей и павильонов.

Глава районной администрации Андрей Шлома пожелал жителям хорошо отдохнуть в праздники и чаще бывать на свежем воздухе: к зимнему сезону подготовлены 19 спортивных коробок на территориях школ и во дворах жилых домов, у спорткомплекса «Авангард» и стадиона «Водник». На трех катках работают инструкторы.

По материалам пресс-службы администрации Красноярска

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