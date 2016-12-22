22 декабря
Красноярск
погода -25 °C
курсы валют
60.86
 
€ 63.56
18+
Sibnovosti.ru
Красноярск
...

Сотрудники красноярского детсада придумали новую спортивную игру

Главная Общество
Красноярск
16:14 22 Декабря 2016
общество, спорт
Фотография © admkrsk.ru
версия для печати Ico_print

В детском саду №38 прошел первый чемпионат по бэбиболу — игре, которую придумали сотрудники образовательного учреждения.

В первых соревнованиях приняли участие 6 команд и более 40 человек, среди них воспитанники дошкольных учреждений и их родители, рассказали в пресс-службе главного управления образования администрации Красноярска.

«Дисциплина представляет собой сочетание волейбола и пионербола. В каждой команде по шесть человек — три ребенка и трое взрослых. Поле разделено волейбольной сеткой, сама игровая площадка разбита на четыре сектора — в двух секторах ближе к сетке стоят ребятишки, в дальних секторах располагаются взрослые, причем взрослым запрещено вставать, они сидят на полу», — объясняют в управлении суть игры.

Жеребьевкой определяется подающий — это может быть как ребенок, так и родитель. Подающему нужно перекинуть мяч через сетку, задача второй команды поймать его и вновь бросить сопернику. Спортсмену, поймавшему мяч, необязательно самому совершать бросок, он может передать пас другому игроку, но за одну подачу можно делать не более двух пасов.

Если команда не поймала мяч, уронила его или сделала более двух передач, балл засчитывается сопернику. Каждая игра ведется до 15 баллов.

Бэбибол позволяет даже самым маленьким детям научиться работать в команде, включаться в коллективную деятельность, взаимодействовать со сверстниками и взрослыми в достижении общих целей. Воспитатели отмечают, что новая игра может оказать положительное влияние на взаимоотношение детей и их родителей.

В детском саду №38 уверены – это не последний чемпионат по бэбиболу, педагоги планируют привлечь к игре своих коллег из других садиков Красноярска.

На эту тему
Sibnovosti.ru ВКонтакте Только актуальные новости в группе Sibnovosti.ru ВКонтакте
Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Эксперты красноярского ЦСМ определили лучшее шампанское

Эксперты красноярского ЦСМ определили лучшее шампанское

22 Декабря 2016 г.
Все образцы были закуплены в торговых точках Красноярска
Новости Красноярска: За год в Железнодорожном районе благоустроили 28 объектов

За год в Железнодорожном районе благоустроили 28 объектов

22 Декабря 2016 г.
В районной мэрии подведены итоги уходящего года
Новости Красноярска: В Кировском районе подвели итоги года

В Кировском районе подвели итоги года

22 Декабря 2016 г.
Он стал юбилейным для нескольких учреждений культуры
Новости Красноярска: Экс-депутат Госдумы от Красноярского края отказывается покидать служебное жилье

Экс-депутат Госдумы от Красноярского края отказывается покидать служебное жилье

22 Декабря 2016 г.
Михаил Яшин занимал пост депутата Госдумы с 2014 года
Новости Красноярска: После открытия развязки на 2-й Брянской пробок стало меньше

После открытия развязки на 2-й Брянской пробок стало меньше

22 Декабря 2016 г.
Проезд был открыт 21 декабря
Новости Красноярска: МЧС: снежный ураган в Красноярске может повториться

МЧС: снежный ураган в Красноярске может повториться

22 Декабря 2016 г.
В ночь на 23 декабря ожидается усиление ветра
Новости компаний
22/12
В музейном центре «Площадь мира» работает выставка об истории освоения Ванкора
22/12
Банк УРАЛСИБ обновил линейку срочных вкладов для физических лиц
22/12
СибГАУ занял 42 место в Рейтинге востребованности вузов в РФ - 2016
21/12
По итогам 3 квартала 2016 года Богучанская ГЭС укрепила позиции в Рейтинге эффективности генерирующих компаний России
19/12
В Дивногорске прошел семейно-спортивный праздник «Дивногорск, на лыжи»
19/12
Банк УРАЛСИБ аккредитовал в Красноярске жилой комплекс «Звездный»
16/12
Банк УРАЛСИБ снизил ставки по программам автокредитования
16/12
СибГАУ поднялся в Национальном рейтинге университетов
16/12
Журнал «Шанс-авто» — новогодний подарок автомобилистам
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Красноярцев предупреждают об ухудшении погоды

Красноярцев предупреждают об ухудшении погоды

17 Декабря 2016 г.
Кроме обильного снегопада ожидается понижение температуры
Новости Красноярска: В туалете красноярского общежития нашли тело подростка

В туалете красноярского общежития нашли тело подростка

21 Декабря 2016 г.
Инцидент произошел в микрорайоне «Солнечный»
Новости Красноярска: Предприятия Красноярского края объявили о сокращениях работников

Предприятия Красноярского края объявили о сокращениях работников

19 Декабря 2016 г.
Всего будет сокращено 4,6 тыс. человек
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2016 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на «Сибирское Агентство Новостей» или письменного разрешения главного редактора. Продвижение сайта. Сетевое издание «Сибирское Агентство Новостей» зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 61356 от 07 апреля 2015 года.