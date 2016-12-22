Сотрудники красноярского детсада придумали новую спортивную игру

В детском саду №38 прошел первый чемпионат по бэбиболу — игре, которую придумали сотрудники образовательного учреждения.

В первых соревнованиях приняли участие 6 команд и более 40 человек, среди них воспитанники дошкольных учреждений и их родители, рассказали в пресс-службе главного управления образования администрации Красноярска.

«Дисциплина представляет собой сочетание волейбола и пионербола. В каждой команде по шесть человек — три ребенка и трое взрослых. Поле разделено волейбольной сеткой, сама игровая площадка разбита на четыре сектора — в двух секторах ближе к сетке стоят ребятишки, в дальних секторах располагаются взрослые, причем взрослым запрещено вставать, они сидят на полу», — объясняют в управлении суть игры.

Жеребьевкой определяется подающий — это может быть как ребенок, так и родитель. Подающему нужно перекинуть мяч через сетку, задача второй команды поймать его и вновь бросить сопернику. Спортсмену, поймавшему мяч, необязательно самому совершать бросок, он может передать пас другому игроку, но за одну подачу можно делать не более двух пасов.

Если команда не поймала мяч, уронила его или сделала более двух передач, балл засчитывается сопернику. Каждая игра ведется до 15 баллов.

Бэбибол позволяет даже самым маленьким детям научиться работать в команде, включаться в коллективную деятельность, взаимодействовать со сверстниками и взрослыми в достижении общих целей. Воспитатели отмечают, что новая игра может оказать положительное влияние на взаимоотношение детей и их родителей.

В детском саду №38 уверены – это не последний чемпионат по бэбиболу, педагоги планируют привлечь к игре своих коллег из других садиков Красноярска.