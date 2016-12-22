Экс-депутат Госдумы от Красноярского края отказывается покидать служебное жилье

Бывший депутат Госдумы от Красноярского края, член «Единой России» Михаил Яшин до сих пор не освободил служебную квартиру в Москве, на ул. Улофа Пальме, хотя по закону должен был сделать это еще 5 декабря.

Как передает РБК со ссылкой на замглавы комитета по регламенту Михаила Романова, всего среди нарушителей, вовремя не освободивших служебные квартиры, — числится 18 человек.

Как сообщает газета «Известия», если депутаты не освободят служебные квартиры в ближайшее время, то до конца года против них будут поданы судебные иски. В прошлых созывах некоторых парламентариев удалось выдворить из служебного жилья только после судебных разбирательств, добавил романов. При этом в отдельных случаях выселение заняло почти год.

Для того, чтобы обзавестись служебным жильем в Москве на время работы в Госдуме, парламентарию требуется подать соответствующую заявку и собрать необходимый список документов. Однако если у претендента или его близких родственников уже имеется недвижимость в столице или Московской области, служебную квартиру ему не выделят.

В июне этого года Госдума приняла законопроект об укомплектовании квартир членов Федерального собрания «всем необходимым» за счет бюджета. При этом перечень необходимых для проживания предметов устанавливается соответствующей палатой парламента по согласованию с органом исполнительной власти, обеспечивающим социально-бытовое обслуживание его членов. Сергей Нарышкин, обосновывая необходимость принятия законопроекта, заявил, что «у депутата должна быть лампочка, чтобы он вечером мог заниматься законотворческой деятельностью».