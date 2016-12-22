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После открытия развязки на 2-й Брянской пробок стало меньше

Главная Общество
Красноярск
13:59 22 Декабря 2016
красноярск, общество, дороги
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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После открытия проезда по развязке на ул. 2-й Брянской в Красноярске стало меньше пробок. Об этом сообщил в социальных сетях руководитель отделения Федерации автовладельцев России по краю Павел Стабров.

«Обычно я выезжаю из города в сторону деревни Дрокино после восьми, но в этот раз я выехал даже после семи, пробок не было. Ехал по кольцу под развязкой. Обычно кольца в это время стоят. Практически не было даже обычной пробки в районе Робеспьера», — отметил Стабров.

Отметим, по данным сервиса Яндекс.Пробки, накануне вечером на ул. Калинина в сторону микрорайона «Покровский» движение было абсолютно свободно (0 баллов). На ул. Брянской в направлении Солонцов пробки составили 3 балла. При этом, обычно на этом участке дороге заторы на дорогах достигают 5 баллов

Напомним, проезд по развязке на ул. 2-й Брянской открыли в среду, 21 декабря. В 15:00 рабочие убрали бетонные блоки с проезжей части. Об окончании строительных работ стало известно в конце ноября. Тогда подрядчик («Сибмост») подал документы в Стройнадзор для утверждения. На проверку ушло две недели.

Строительство развязки началось в 2013 году. Первоначально предполагалось, что дорогу сдадут через год, однако работы приостановили. Затем сроки завершения стройки несколько раз сдвигались, но подрядчик не успевал подготовить объект к сдаче.

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