МЧС: снежный ураган в Красноярске может повториться

МЧС по Красноярскому краю предупреждает: снежный ураган, который бушевал в регионе минувшим вечером, может повториться в ночь на 23 декабря. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По прогнозам, этой ночью ожидается усиление ветра до 20 метров в секунду, морозы до -30 (на севере до -37). На дорогах сохраняется гололедица.

«Будьте осторожны, выходя на улицу в такую погоду. Держитесь подальше от рекламных щитов и вывесок, строящихся зданий и больших деревьев, также не ставьте под ними машины», — предупредили спасатели.

Напомним, в ночь на 22 декабря на Красноярск и другие города края обрушилась снежная буря. В некоторых районах искрили провода и отключился свет.