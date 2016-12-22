Аэропорт «Емельяново» в два раза увеличит число рейсов «Победы»

Аэропорт Емельяново планирует расширить сотрудничество с авиакомпанией «Победа» и более чем в два раза увеличить частоту полетов. Об этом сообщил гендиректор Емельяново Андрей Метцлер.

«Мы рассчитываем на дальнейший рост пассажиропотока на рейсах этого авиаперевозчика и в перспективе планируем увеличить частоту прямых низкобюджетных рейсов в Екатеринбург с 3 до 7 раз в неделю», — рассказал в интервью изданию «КоммерсантЪ» Андрей Метцлер.

Напомним, первый в истории Красноярска лоукостер «Победа» вылетел 1 ноября. Авиакомпания совершает три рейса в неделю в Екатеринбург на самолетах Boeing 737-800 – по вторникам, четвергам и субботам. Стоимость авиабилетов в одном направлении начинается от 999 рублей.

Как отметил Метцлер, направление в Екатеринбург стало для красноярцев хорошей альтернативой московскому с точки зрения удобных стыковочных рейсов в другие города России и Европы.