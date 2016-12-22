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Более 500 поздравительных открыток пассажиров Красноярской магистрали отправлены в первый день работы почтового вагона Деда Мороза

Главная Общество
Красноярск
12:47 22 Декабря 2016
железные дороги, новый год, вокзал, поздравления
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Вчера, 21 декабря, на Красноярском железнодорожном вокзале начал работу почтовый вагон железнодорожного Деда Мороза. В первый же день работы акции пассажиры КрасЖД отправили более 500 поздравительных открыток, которые будут доставлены в самые разные уголки нашей страны.

«Красноярский железнодорожный вокзал – это крупный транспортный узел на Транссибирской магистрали. В день через него проходит около 20 поездов дальнего следования, здесь пассажиры, прибывшие из других регионов и стран, осуществляют пересадку между разными видами транспорта. Поэтому и география отправки открыток очень широка – от Владивостока и Анадыря до Калининграда», – рассказала начальник Красноярского железнодорожного вокзала Елена Турошева.

Напомним, почтовый вагон железнодорожного Деда Мороза установлен в главном зале ожидания вокзала станции Красноярск-Главный. Любой желающий может зайти в него, получить праздничную открытку, написать на ней своё поздравление с Новым годом – друзьям, родным или любимым. А почтовый вагон доставит её – совершенно бесплатно – в любую точку земного шара!

Заполнять открытки всем пассажирам и гостям вокзала помогает Снеговик-почтовик, а первым посетителем вагона стал сам железнодорожный Дед Мороз.

Праздничная площадка «Почтовый вагон железнодорожного Деда Мороза» будет работать в зале ожидания Красноярского железнодорожного вокзала до пятницы, 23 декабря, включительно. Принимать новогоднюю почту Снеговик-Почтовик будет с 12 до 16 часов.

Сам же арт-объект будет открыт для всех желающих до конца новогодних каникул. Красноярские железнодорожники уверены, что фотографии, сделанные пассажирами в вагоне, оставят самую добрую память о поездке, создадут праздничное настроение.

Фото: пресс-служба КрасЖД
По материалам пресс-службы КрасЖД

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