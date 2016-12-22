Тарифы на тепло в Красноярске упадут почти в два раза

В Сибирской генерирующей компании (недавно приобрела контроль над ООО «КрасКом») заявили о том, что обсуждают с правительством Красноярского края возможность снижения цены тепловой энергии для потребителей ООО «КрасКом».

Планируется, что изменения коснутся потребителей «КрасКома» Советского и части Центрального районов города Красноярска и произойдут в 2017 году. За последние несколько лет это редкий случай, когда тариф на ресурс вместо ежегодного увеличения существенно снизится.

Напомним, согласно практике последних лет изменение тарифа происходит с 1 июля каждого года. В СГК отмечают, что тариф на тепловую энергию для потребителей АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» (предприятие СГК, поставляет тепловую энергию 80% потребителей Красноярска) в 2017 году вырастет менее чем на 1% (допускаемый рост в 2017 году – 3,9%).

В частности, тариф на тепловую энергию «Енисейской ТГК (ТГК-13)» с 1 июля 2016 — 1270,64 рубля без учета НДС, и 1 июля 2016 года — 1282,84 рубля без учета НДС. Тариф на тепловую энергию ООО «Краском» с 1 июля 2017 утвержден РЭК в размере 2095,82 рубля.

По материалам пресс-службы компании СГК