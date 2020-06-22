Красноярские ученые разрушают токсичные вещества с помощью алмазов

Красноярские ученые СО РАН нашли новый способ для разрушения токсичных веществ, образующихся после окрашивания синтетическими красителями. Исследователи открыли метод окисления с использованием алмазного электрода и бора. Это поможет эффективнее очищать сточные воды от едких промышленных загрязнителей, рассказали в научном центре.

По словам ученых, различные ароматические химикаты в промышленности токсичны и вредны для человека и экосистемы. Кроме того, они тяжело разрушаются привычными методами. Ученые предложили инновационные технологии, в основе которых - использование сильных окислителей.

«Установлено, что материал электрода значительно влияет на эффективность электрохимического разложения веществ. Ученые связывают это с тем, что в зависимости от типа материала электрода, на нем с разной интенсивностью и эффективностью образуются дополнительные окисляющие частицы. Токсичные вещества способны полностью «превратиться» в воду, углекислый газ и минеральные вещества», - рассказали в научном центре.

Алмазы обладают высокой окислительной структурой. С их помощью можно качественнее и быстрее ликвидировать такие устойчивые загрязнители как синтетические красители, анилин, фенол, бензол и их производные, пестициды и гербициды.

Фото: СО РАН