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Лаборатория Ачинского НПЗ расширила область аккредитации новыми методами исследований

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Красноярск
11:01 18 Июня 2020
топливо и азс, нефть, аккредитация, топливо
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Центральная заводская лаборатория Ачинского нефтеперерабатывающего завода, дочернего общества «Роснефти», расширила область своей деятельности на 45 методов испытаний, среди которых 13 новых. В результате, общее число используемых методик, позволяющих определить важнейшие показатели качества нефтепродуктов, которые отвечают за их соответствие требованиям безопасности, пусковые и экологические свойства, увеличилось до  262.

Расширение области аккредитации было проведено в рамках новых требований Технического регламента Таможенного Союза «О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и мазуту".

- Наличие аккредитации – большой плюс для любой лаборатории, тем более, собственной лаборатории предприятия. Процесс этот  добровольный, его смысл – признание независимыми экспертами корректности результатов анализов и исследований, которые мы выполняем по установленным государственным или международным стандартам, - отмечает начальник ЦЗЛ Ачинского НПЗ Елена Гусарова. – В этом году мы расширили область аккредитации на бензин, керосин, дизельное топливо, топливо судовое, мазут. Критерии аккредитации стали более жесткими. Повысились требования к уровню образования работников и к техническому оснащению лабораторий.

Лаборатория Ачинского НПЗ расширила область аккредитации новыми методами исследований

Центральная заводская лаборатория является одним из ключевых подразделений Ачинского НПЗ, которое  в совокупности с технологическими объектами решает задачу производства качественных товарных нефтепродуктов. Ежедневно для выполнения испытаний специалистам поступает около 300 проб сырой нефти,  компонентов (полуфабрикатов) нефтепродуктов, а также готовой продукции.

- Лабораторный анализ на всех этапах производства - это достаточно затратный, но необходимый для гарантии качества нефтепродуктов процесс, - отмечает главный инженер Ачинского НПЗ Алексей Прошкин. – В целом за цикл производства, например бензин, проходит около 190 методов испытаний . Перед отгрузкой каждая партия на основании заключения нашей лаборатории получает паспорт качества изготовителя, в котором указаны результаты измерений качественных параметров в соответствии с требованиями ГОСТ.  Лаборатория, располагающая современным оборудованием, владеющая методиками анализа - это еще и важный аспект борьбы с присутствием суррогата на топливном рынке. Наличие аккредитации, т.е. официального признания технической компетентности лаборатории в заявленной области, позволяет использовать показатели, полученные в ходе повседневных испытаний, при разрешении любых спорных вопросов, которые могут возникнуть в процессе дальнейшей реализации топлива.

Фото: Ачинский НПЗ
По материалам Ачинского НПЗ

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