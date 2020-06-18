Лаборатория Ачинского НПЗ расширила область аккредитации новыми методами исследований

Центральная заводская лаборатория Ачинского нефтеперерабатывающего завода, дочернего общества «Роснефти», расширила область своей деятельности на 45 методов испытаний, среди которых 13 новых. В результате, общее число используемых методик, позволяющих определить важнейшие показатели качества нефтепродуктов, которые отвечают за их соответствие требованиям безопасности, пусковые и экологические свойства, увеличилось до 262.

Расширение области аккредитации было проведено в рамках новых требований Технического регламента Таможенного Союза «О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и мазуту".

- Наличие аккредитации – большой плюс для любой лаборатории, тем более, собственной лаборатории предприятия. Процесс этот добровольный, его смысл – признание независимыми экспертами корректности результатов анализов и исследований, которые мы выполняем по установленным государственным или международным стандартам, - отмечает начальник ЦЗЛ Ачинского НПЗ Елена Гусарова. – В этом году мы расширили область аккредитации на бензин, керосин, дизельное топливо, топливо судовое, мазут. Критерии аккредитации стали более жесткими. Повысились требования к уровню образования работников и к техническому оснащению лабораторий.

Центральная заводская лаборатория является одним из ключевых подразделений Ачинского НПЗ, которое в совокупности с технологическими объектами решает задачу производства качественных товарных нефтепродуктов. Ежедневно для выполнения испытаний специалистам поступает около 300 проб сырой нефти, компонентов (полуфабрикатов) нефтепродуктов, а также готовой продукции.

- Лабораторный анализ на всех этапах производства - это достаточно затратный, но необходимый для гарантии качества нефтепродуктов процесс, - отмечает главный инженер Ачинского НПЗ Алексей Прошкин. – В целом за цикл производства, например бензин, проходит около 190 методов испытаний . Перед отгрузкой каждая партия на основании заключения нашей лаборатории получает паспорт качества изготовителя, в котором указаны результаты измерений качественных параметров в соответствии с требованиями ГОСТ. Лаборатория, располагающая современным оборудованием, владеющая методиками анализа - это еще и важный аспект борьбы с присутствием суррогата на топливном рынке. Наличие аккредитации, т.е. официального признания технической компетентности лаборатории в заявленной области, позволяет использовать показатели, полученные в ходе повседневных испытаний, при разрешении любых спорных вопросов, которые могут возникнуть в процессе дальнейшей реализации топлива.

Фото: Ачинский НПЗ

По материалам Ачинского НПЗ