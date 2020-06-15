Красноярские ученые рассказали об опасности гибридных клещей

Красноярские ученые поделились мнением о гибридных клещах, которые встречаются в сибирских регионах. Членистоногих замечали в Томске, на Алтае, в Новосибирской области, а также в Красноярском крае.

Недавно сибирские исследователи выявили гибрид двух видов клещей, которые обитают в одной местности, но могут жить в различных экологических условиях. Это таежный клещ и клещ Павловского.

Членистоногие-гибриды переносят множество инфекций, они более «кровожадные» и живучие. Определить такого клеща на глаз невозможно.

До сих пор ученые не знают, как давно получился гибрид двух видов. В планах у исследователей провести ПЦР-анализ генома. «Тогда можно будет понять, имеются ли клещи-гибриды в районе Красноярска, как велика их плотность и насколько велика доля особей с вирусом», - предположила профессор кафедры экологии и природопользования Института экологии и географии СФУ Ольга Тарасова. По ее словам, риски нападения этих видов членистоногих связаны с тремя факторами — активностью населения, плотностью и пространственным размещением популяции клеща и концентрацией вируса в особях. Скорее всего, действующие вакцины, например, против энцефалита будут эффективны и в случае в этим опасным носителем. Если вирусы в гибридных членистоногих не мутировали, ничего не изменится и для людей.

Ученые уверены, что пугаться пока рано. Важно соблюдать любые меры предосторожности и тщательно осматривать себя после прогулки.

Фото: sbras.info