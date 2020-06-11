Красноярцы первыми в «Союзе» запустили в космос прототип ракеты

Частная Национальная космическая компания (НКК), которая базируется в Красноярске, запустила в космос прототип суборбитальной ракеты. Запуск войдет в Книгу рекордов России - в странах СНГ такого не делала ни одна частная компания.

Испытания по запуску прототипа ракеты сотрудники НКК провели вместе с группой специалистов в области ракетостроения на специальном полигоне в Кировской области. Ракета размером в три метра взлетела на высоту 15 километров. Скорость составила почти 2500 км/ч.

«Ракету собирали наши инженеры вместе с коллективом из Кировской области – это было совместное мероприятие, где мы выступали главным организатором. Были отработаны системы управления ракетой, электроника, системы радиосвязи, системы спасения ракеты, то есть парашютные системы, когда они раскрываются на определенной высоте и ракету спускают в точку расчетного падения. Еще один важный момент – это отработка взаимодействия коллективов», поделился директор НКК Максим Куликов.

Ракета «Вятка» - классическая двухступенчатая. В ее конструкцию входят система управления, многоканальная система телеметрии, система спасения второй ступени, система поиска, управления и видеофиксации.

Отметим, что запуск ракеты стал возможен в том числе и после испытания двигателя, которые проходили зимой под Красноярском. Следующий шаг уже совсем серьезный - запуск самой настоящей суборбитальной ракеты.

«У нас уже запланирован второй запуск. Мы хотели его сделать этим летом, но из-за сложившейся в мире ситуации сроки сместились. Возможно, осенью получится выполнить запуск на 100 километров. Тогда мы станем одной из немногих компаний в мире, кто достиг космоса. Даже с небольшими ракетами возникает много технических нюансов, которые требуют времени для их устранения. Согласования с Росавиацией необходимо получать. Для ракеты на 100 километров требуется лицензия, согласование проходит с Роскосмосом».

Глобальные планы НКК - запуск легкой ракеты-носителя «Сибирь», предназначенной для вывода на низкую околоземную орбиту груза массой до 1000 кг. По сути, это будет «космическим такси».

«Когда у нас будет ракета «Сибирь», мы войдем в топ-5 частных космических компаний. Когда мы сделаем этот проект, Российская Федерация станет полноценным участником частной космонавтики, с которым нужно будет считаться. Рынок СНГ будет наш и частично азиатский рынок тоже», - говорит Куликов.

Он отметил, что пандемия и кризис пока глобально никак не влияют на планы.