11 июня
Красноярск
погода +18 °C
68.62
 
€ 77.92
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Красноярцы первыми в «Союзе» запустили в космос прототип ракеты

Главная Наука
Красноярск
13:15 11 Июня 2020
бизнес, космос, ракета, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

Частная Национальная космическая компания (НКК), которая базируется в Красноярске, запустила в космос прототип суборбитальной ракеты. Запуск войдет в Книгу рекордов России - в странах СНГ такого не делала ни одна частная компания.

Испытания по запуску прототипа ракеты сотрудники НКК провели вместе с группой специалистов в области ракетостроения на специальном полигоне в Кировской области. Ракета размером в три метра взлетела на высоту 15 километров. Скорость составила почти 2500 км/ч. 

«Ракету собирали наши инженеры вместе с коллективом из Кировской области – это было совместное мероприятие, где мы выступали главным организатором. Были отработаны системы управления ракетой, электроника, системы радиосвязи, системы спасения ракеты, то есть парашютные системы, когда они раскрываются на определенной высоте и ракету спускают в точку расчетного падения. Еще один важный момент – это отработка взаимодействия коллективов», поделился директор НКК Максим Куликов.

Ракета «Вятка» - классическая двухступенчатая. В ее конструкцию входят система управления, многоканальная система телеметрии, система спасения второй ступени, система поиска, управления и видеофиксации.

Красноярцы первыми в «Союзе» запустили в космос прототип ракеты

Отметим, что запуск ракеты стал возможен в том числе и после испытания двигателя, которые проходили зимой под Красноярском. Следующий шаг уже совсем серьезный - запуск самой настоящей суборбитальной ракеты.

«У нас уже запланирован второй запуск. Мы хотели его сделать этим летом, но из-за сложившейся в мире ситуации сроки сместились. Возможно, осенью получится выполнить запуск на 100 километров. Тогда мы станем одной из немногих компаний в мире, кто достиг космоса. Даже с небольшими ракетами возникает много технических нюансов, которые требуют времени для их устранения. Согласования с Росавиацией необходимо получать. Для ракеты на 100 километров требуется лицензия, согласование проходит с Роскосмосом».

Глобальные планы НКК - запуск легкой ракеты-носителя «Сибирь», предназначенной для вывода на низкую околоземную орбиту груза массой до 1000 кг. По сути, это будет «космическим такси».

«Когда у нас будет ракета «Сибирь», мы войдем в топ-5 частных космических компаний. Когда мы сделаем этот проект, Российская Федерация станет полноценным участником частной космонавтики, с которым нужно будет считаться.  Рынок СНГ будет наш и частично азиатский рынок тоже», - говорит Куликов.

Красноярцы первыми в «Союзе» запустили в космос прототип ракеты

Он отметил, что пандемия и кризис пока глобально никак не влияют на планы.

«Мы планируем организацию серийного производства ракеты-носителя «Сибирь», которая будет отправлять на орбиту спутники. Ключевая задача - обеспечить спутниковую группировку для операторов связи, так как в будущем связь полностью будет спутниковой. Все вышки, которые обеспечивают связь сейчас, через 5-7 лет превратятся в металлолом. Роскосмос обеспечивает в основном оборонные моменты, а также научные, а оператором связи нужны такие компании, как мы», - резюмировал директор частной космической компании.

Наука / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Врачи ФМБА в Красноярске получили плазму с антителами для лечения COVID-19

Врачи ФМБА в Красноярске получили плазму с антителами для лечения COVID-19

5 Июня 2020 г.
Ее переливают самым тяжелым пациентам
Новости Красноярска: Красноярские ученые предлагают с помощью искусственного интеллекта определять COVID-19

Красноярские ученые предлагают с помощью искусственного интеллекта определять COVID-19

4 Июня 2020 г.
Это существенно поможет медикам
Новости Красноярска: Красноярские ученые улучшили качество хлеба с помощью молекул углерода

Красноярские ученые улучшили качество хлеба с помощью молекул углерода

1 Июня 2020 г.
Исследователи провели опыт
Новости Красноярска: Красноярские ученые хотят создать «электронную бумагу» на основе жидких кристаллов

Красноярские ученые хотят создать «электронную бумагу» на основе жидких кристаллов

29 Мая 2020 г.
Исследователи додумались до этого первыми в мире
Новости Красноярска: Красноярские ученые близки к разгадке тайны падения Тунгусского метеорита

Красноярские ученые близки к разгадке тайны падения Тунгусского метеорита

28 Апреля 2020 г.
Красноярские ученые продолжают заниматься исследованием Тунгусского феномена. Они каждый раз приходят к новым вывода, изучая район Подкаменной Тунгуски. На этот раз исследователи убеждены, что разрушения, созданные космическим телом, могли быть вызваны ударной волной. Об ...
Новости Красноярска: Красноярские ученые получают целлюлозу с помощью «зеленых» окислителей

Красноярские ученые получают целлюлозу с помощью «зеленых» окислителей

20 Апреля 2020 г.
Такой способ не вредит экологии
Новости компаний
11/06
СФУ закрепился в глобальном рейтинге Nature Index Ranking
11/06
На Красноярской ТЭЦ-1 разбили сад из сибирских деревьев и кустарников
11/06
МегаФон организовал противопожарное наблюдение за лесами России
11/06
Сбербанк опубликовал график работы своих отделений в Красноярске в праздничные дни июня
10/06
Теплоэнергетики пока оставили план «Корабль» в запасе
08/06
СФУ объявляет набор в физико-математическую школу
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Красноярский зоопарк «атаковали» просьбами приютить брошенных детенышей

Красноярский зоопарк «атаковали» просьбами приютить брошенных детенышей

9 Июня 2020 г.
Иногда в этом нет необходимости
Новости Красноярска: Дожди в Красноярске задержатся еще на неделю

Дожди в Красноярске задержатся еще на неделю

8 Июня 2020 г.
Со среды немного потеплеет
Новости Красноярска: У задержанных в Красноярске грабителей банка не нашли похищенных денег

У задержанных в Красноярске грабителей банка не нашли похищенных денег

9 Июня 2020 г.
Преступление они готовили с 2017 года
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48

© 2002–2019 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращаться: a.lipnyagova@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19