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СФУ закрепился в глобальном рейтинге Nature Index Ranking

Главная Наука
Красноярск
11:20 11 Июня 2020
вуз, университет, рейтинг, наука
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Опубликован ежегодный глобальный наукометрический рейтинг Nature Index Ranking, охватывающий период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2019 года. Он отражает публикационную активность научных учреждений со всего мира на основе анализа статей в ведущих научных журналах. Сибирский федеральный университет улучшил свои позиции в рейтинге и вошёл в топ-30 лучших российских вузов.

Оценка Nature Index проводится по двум основным критериям: общее число статей и доля статей, опубликованных в 82 престижных научных журналах, отобранных независимой группой учёных и отслеживаемых базой данных Nature Index.
СФУ сохранил свои позиции в топ-30 в общем ранжировании. Кроме того, вклад университета вырос по всем предметам Nature Index: химия, науки о жизни, физические науки, науки о Земле и окружающей среде.

Так, в глобальном предметном рейтинге «Науки о жизни» СФУ занял 31-ю позицию среди ведущих вузов России. В глобальном предметном рейтинге «Науки о Земле и окружающей среде» СФУ получил 13-ю позицию. По предмету «Химия» университет расположился на 16-й строчке, по физическим наукам — на 31-й.

Составители рейтинга подчеркивают, рейтинг не нормирован и не учитывает все особенности той или иной научной организации, однако они подчеркивают ценность рейтинга как сборника самых лучших и востребованных научных статей по естественным наукам за прошедший год.

Так, авторами лучших статей по естественно-научной тематике стали:

  • старший научный сотрудник лаборатории биогеохимии экосистем СФУ Александр Кирдянов;
  • заведующий базовой кафедрой геоинформационных систем ИКИТ СФУ Вячеслав Харук;
  • инженер-исследователь лаборатории фундаментальных научных исследований Департамента науки и инновационной деятельности СФУ Артём Куклин;
  • главный научный сотрудник лаборатории нелинейной оптики и спектроскопии СФУ Фарис Гельмуханов;
  • доцент кафедры геномики и биоинформатики ИФБиБТ СФУ Татьяна Татаринова.

Фото с сайта СФУ
По материалам пресс-службы СФУ

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